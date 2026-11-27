U17 Việt Nam dừng bước sau vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 sau thất bại trước Mali. Kết quả chưa như mong đợi, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có một hành trình đáng ghi nhận.

Nỗ lực đến phút cuối

Thất bại 0-2 trước Mali khiến U17 Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại World Cup U17 2026 với một điểm, ghi 5 bàn và nhận 8 bàn thua sau ba trận vòng bảng.

Kết quả này không bất ngờ bởi thầy trò HLV Cristiano Roland phải đối đầu những đối thủ có trình độ cao hơn. Tuy nhiên, cách U17 Việt Nam thể hiện trước Mali cũng như hai trận trước đó vẫn mang đến những tín hiệu tích cực.

U17 Việt Nam chơi đầy nỗ lực ở trận đấu với Mali nhưng bất thành

Trước đại diện châu Phi đã sớm giành vé đi tiếp, nhưng quá giàu thể lực, U17 Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình và chờ đợi cơ hội phản công.

Các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn duy trì được sự tập trung trong phần lớn hiệp một. Thậm chí, U17 Việt Nam còn có cơ hội mở tỷ số ở phút 26, khi Đại Nhân tận dụng sai lầm của hàng thủ Mali để đối mặt thủ môn.Đáng tiếc sự chần chừ trong xử lý của chân sút số 9 khiến thời cơ bị bỏ lỡ.

Chơi kiên cường trong 45 phút đầu tiên, nhưng bước vào hiệp 2 khi thể lực đã đi xuống, U17 Việt Nam phải nhận 2 bàn thua và chấp nhận rời giải ngay sau vòng bảng.

Một hành trình đáng khen

Một điểm sau ba trận, hai thất bại và tám bàn thua rõ ràng không phải kết quả khiến U17 Việt Nam có thể hài lòng. Nhưng cũng không phải quá bất ngờ nếu nhìn vào những đối thủ mà thầy trò HLV Cristiano Roland phải đối mặt.

Bỉ, New Zealand và Mali đều mang đến những thử thách khác nhau. Trong đó, Mali cho thấy sự vượt trội về thể chất, tốc độ và khả năng kiểm soát trận đấu so với U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở lần đầu ra sân chơi lớn, Nguyễn Lực và các đồng đội đã để lại dấu ấn không hề nhỏ với 2 trận đấu được coi khá tốt trước Bỉ, New Zealand.

U17 Việt Nam đã có hành trình đáng nhớ và tự hào ở FIFA U17 World Cup 2026

Năm bàn thắng sau ba trận cũng là thành tích đáng ghi nhận. Những khoảnh khắc tỏa sáng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, khả năng tận dụng tình huống cố định hay tinh thần không bỏ cuộc cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam có những nhân tố đủ sức tạo dấu ấn ở sân chơi lớn.

Quan trọng hơn, các cầu thủ đã được trực tiếp trải nghiệm khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam và thế giới. Đó không chỉ là chiều cao hay sức mạnh, mà còn nằm ở tốc độ xử lý bóng, khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội.

Những khoảng cách ấy cần được nhìn nhận nghiêm túc, nhưng không nên trở thành lý do để phủ nhận nỗ lực, cũng như màn trình diễn được coi rất đáng hy vọng, đầy tiềm năng của thầy trò HLV Cristiano Roland trong cả hành trình dài trước và tới khi dự U17 World Cup 2026.

Hành trình tại U17 World Cup 2026 chắc chắn là điều khó quên đối với Nguyễn Lực, Duy Khang, Xuân Hoà, Sỹ Bách… bởi những trải nghiệm, cơ hội hiểu rõ năng lực bản thân, từ đó có động lực hoàn thiện hơn.

Tất nhiên, kinh nghiệm chỉ thực sự có giá trị nếu được chuyển hóa thành sự tiến bộ. Và hy vọng, sau FIFA U17 World Cup, các cầu thủ cần tiếp tục được thi đấu, cạnh tranh và phát triển trong môi trường có chất lượng chuyên môn cao hơn, thay vì chỉ được nhắc đến qua những khoảnh khắc tại Qatar.