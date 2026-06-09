Tối 8/6, U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia 3-2. Đây là kết quả mang tin vui cho U19 Việt Nam. Trước đó, do thua U19 Indonesia, Công Hậu và các đồng đội phải trông chờ vào kết quả các trận đấu ở bảng B và C để xem có trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất giành quyền vào bán kết giải U19 Đông Nam Á hay không.

Với cục diện hiện tại, sau khi trừ đi điểm số và số bàn thắng với đội đứng thứ tư ở 2 bảng có 4 đội, U19 Việt Nam tiếp tục đứng đầu trong các đội nhì bảng với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +4. U19 Campuchia đứng nhì khi có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +3 trong lúc U19 Malaysia đứng thứ ba với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +2, chính thức bị loại.

U19 Việt Nam sáng cửa đi tiếp.

Như vậy, cuộc đua vào bán kết với tư cách là đội nhì xuất sắc nhất chỉ còn là câu chuyện của U19 Việt Nam và U19 Campuchia. U19 Việt Nam sẽ giành vé nếu U19 Campuchia thua U19 Australia trong lượt trận cuối cùng bảng C diễn ra vào tối 9/6. Đây là kết quả hoàn toàn có thể xảy ra bởi U19 Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U19 Campuchia.

U19 Việt Nam chỉ bị loại trong hai trường hợp: U19 Australia hòa U19 Campuchia hoặc U19 Campuchia đánh bại U19 Australia với cách biệt dưới 6 bàn. Cuộc đối đầu này diễn ra vào lúc 20h ngày 9/6.

Xem Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn