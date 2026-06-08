So với ASEAN Cup 2024, ở kỳ này HLV Kim Sang Sik có nhiều sự lựa chọn về nhân sự cho tuyển Việt Nam, trong đó đáng chú ý là những cầu thủ nhập tịch mới cũng như một số gương mặt U23.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup sắp tới có thể sở hữu hàng công mạnh nhất từ trước tới nay, với những cái tên như Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc...

Đình Bắc đang đạt phong độ cao. Ảnh: S.N

Ở trận thắng Malaysia hồi tháng 3, HLV Kim Sang Sik tỏ ra rất hài lòng về màn phối hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son. Thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc còn khẳng định ông đã tìm ra những vị trí phù hợp nhất, hiệu quả nhất với cặp cầu thủ nhập tịch này.

Trong đợt tập trung sắp tới chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik tiếp tục có thêm một phương án nhân sự cho hàng công tuyển Việt Nam, đó là việc lần đầu xếp Đình Bắc đá cặp với Xuân Son, cùng sự hỗ trợ ở phía sau của Hoàng Hên.

Sự trở lại của Đình Bắc được kỳ vọng giúp hàng công tuyển Việt Nam mạnh hơn, và càng lợi hại khi tiền đạo CAHN kết hợp với những cầu thủ đẳng cấp như Xuân Son và Hoàng Hên.

Hoàng Hên, Xuân Son giúp hàng công tuyển Việt Nam tăng thêm nhiều sức mạnh. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam có nhiều ngôi sao, nhưng rõ ràng bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc được chờ đợi tạo nên sự khác biệt so với kỳ ASEAN Cup 2024. Ở giải trước, nếu như tuyển Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Xuân Son thì lần này nhà ĐKVĐ trở thành một phiên bản mới: Nguy hiểm và đa dạng mũi nhọn tấn công.

HLV Kim Sang Sik có thể đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào bộ ba nói trên, khi Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đều đang đạt phong độ cao cùng khát khao cống hiến. Dĩ nhiên, để tuyển Việt Nam trở thành một tập thể mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ ngôi vô địch, thì sự đóng góp của cả đội mới là điều quan trọng nhất.