"Tôi rất vui khi U22 Việt Nam vào chung kết. Kết quả này có được là nhờ sự cổ vũ của các CĐV Việt Nam, nỗ lực của các cầu thủ và đóng góp của tất cả các thành viên trong đội. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Vì U22 Việt Nam nỗ lực hết mình, tôi hy vọng đội giành kết quả tốt trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games, đấu U22 Thái Lan", HLV Kim Sang Sik phát biểu trước trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33.

HLV Kim Sang Sik và trung vệ Lý Đức trong buổi họp báo trước trận đấu.

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đội chủ nhà có nhiều cầu thủ giỏi, trong đó tiền đạo Yotsakorn Burapha ghi tới 6 bàn thắng từ đầu giải.

"U22 Thái Lan được tổ chức tốt và sở hữu nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất, tốc độ. Cầu thủ Yotsakorn Burapha trong giải đấu này nhiều lần ghi bàn nên chúng tôi cần phải để ý. Các hậu vệ U22 Việt Nam phải phòng ngự chắc chắn mới giành có kết quả tốt. U22 Việt Nam nỗ lực chuẩn bị để có một trận đấu đạt kết quả như mong muốn", HLV Kim Sang Sik nói.

"Trận chung kết rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ thi đấu an toàn, không gặp chấn thương. Vai trò của trọng tài là vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, trận đấu diễn ra một cách trọn vẹn nhất", HLV sinh năm 1976 nhấn mạnh về công tác trọng tài trong trận chung kết SEA Games 33.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

