U22 Việt Nam có trận thắng 2-1 vất vả trước U22 Lào. Đây là trận mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được hưởng lợi từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính.

"Tình huống không có VAR nên chúng tôi phản ứng lại trọng tài. Tôi cùng các đồng đội không nghĩ rằng trọng tài sẽ thay đổi quyết định", Quốc Việt cho biết.

Trước đó, trong trận U22 Việt Nam vs U22 Lào, ở phút 61, nhận đường chuyền của Thanh Nhàn, Đình Bắc dẫn bóng vài nhịp rồi dứt điểm đưa bóng đi căng và chìm. Cú dứt điểm hiểm hóc của Đình Bắc làm bó tay thủ môn Lokphathip bên phía U22 Lào.

Tiền đạo Quốc Việt. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, trợ lý 1 Sanjar Shayusupov căng cờ báo việt vị vì cho rằng Quốc Việt đứng dưới hàng hậu vệ U22 Lào.Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi trọng tài chính người Uzbekistan - Rustam Lutfullin, quyết định "bẻ cờ" trợ lý của mình, công nhận bàn thắng cho Đình Bắc.

“Sau trận đấu với U22 Lào, tinh thần của đội khá tốt. Hơi tiếc một chút khi chúng tôi chưa thể ghi được nhiều bàn. HLV Kim Sang Sik động viên rằng trận đầu lúc nào cũng khó khăn nên có 3 điểm là tốt rồi”, Quốc Việt cho biết.

Cầu thủ gắn với biệt danh “Vua giải trẻ” đánh giá đội còn nhiều điểm phải cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. “Đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Sang trận thứ hai, chúng tôi cố gắng ghi nhiều bàn hơn”, Quốc Việt thẳng thắn thừa nhận.

U22 Việt Nam quyết thắng U22 Malaysia. Ảnh: T.P

Đánh giá về trận quyết đấu với U22 Malaysia, Quốc Việt cho biết: "Tôi từng thi đấu nhiều lần với Malaysia nên rất tự tin. Mục tiêu của U22 Việt Nam chắc chắn là 3 điểm. HLV Kim Sang Sik giao nhiệm vụ phải cố gắng hết mình và tận dụng cơ hội. Là tiền đạo thì phải ghi bàn, và tôi hơi tiếc vì chưa ghi bàn ở trận đầu, nhưng cố gắng hơn ở trận tới”.

Trở lại với buổi tập chiều 4/12, HLV Kim Sang Sik đưa ra giáo án với khối lượng vận động vừa phải. Nhóm cầu thủ đá chính trước U22 Lào chủ yếu tập hồi phục và thư giãn gân cốt, trong khi nhóm còn lại rèn thêm các bài phối hợp tấn công và dứt điểm.

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc bị đau trong trận ra quân được ở lại khách sạn để tập gym và trị liệu. Theo bác sĩ đội tuyển, cầu thủ này có thể trở lại tập luyện trong 2-3 ngày tới. Đây thực sự là một tin vui với HLV Kim Sang Sik.