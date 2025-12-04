u22 viet nam 9.jpg
Chiều 4/12, U22 Việt Nam trở lại tập luyện sau trận thắng U22 Lào 2-1, chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Malaysia.
Trước buổi tập, HLV Kim Sang Sik giao nhiệm vụ cho các học trò phải làm tất cả để đánh bại U22 Malaysia. Chỉ giành chiến thắng, U22 Việt Nam mới chắc chắn vé đi tiếp và bán kết.
HLV Kim Sang Sik cùng một số trợ lý sẽ trực tiếp theo dõi trận U22 Malaysia vs U22 Lào ngày 6/12 tới, để có phương án chuẩn bị tốt nhất.
Nhằm giảm áp lực cho các cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc tham gia buổi tập, có những động tác tâng bóng rất kỹ thuật khiến học trò phải bất ngờ.
Ở buổi tập chiều 4/12, các cầu thủ đá chính trận gặp U22 Lào chỉ tập nhẹ hồi phục sau đó nghỉ sớm.
Nhóm cầu thủ còn lại tập luyện bình thường.
U22 Việt Nam vắng mặt tiền vệ Xuân Bắc. Cầu thủ này dính chấn thương trong trận gặp U22 Lào hiện đang tập riêng cùng bác sĩ tại khách sạn.
U22 Việt Nam có tới 8 ngày chuẩn bị cho trận gặp U22 Malayia.
Các cầu thủ trẻ rất tự tin giành ngôi nhất bảng B, tiến vào bán kết SEA Games 33.

Ảnh: T.P (từ Bangkok, Thái Lan)

