Ảnh: T.P (từ Bangkok, Thái Lan)
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
U22 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu 3 điểm ở trận ra quân SEA Games 33 trước U22 Lào, nhưng đây là một chiến thắng nhọc nhằn và thất vọng.
U22 Thái Lan có hiệp hai bùng nổ và đè bẹp U22 Timor Leste với tỷ số 6-1 ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, tối 3/12.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thừa nhận U22 Việt Nam chơi chưa tốt ở trận thắng U22 Lào 2-1, nhưng sẽ có một bộ mặt hoàn toàn khác trong trận gặp U22 Malaysia tại SEA Games 33.