Trong buổi họp báo trước ngày ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung cho biết tuyển Việt Nam đang trẻ hoá mạnh mẽ và có 1,5 tháng chuẩn bị. Các cầu thủ đều sẵn bước vào trận đấu tiên với quyết tâm giành chiến thắng, hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV.

Về lực lượng, tuyển nữ Việt Nam thiếu vắng Chương Thị Kiều, Dương Thị Vân vì chấn thương, trong khi Tuyết Dung giải nghệ. Dù không có được lực lượng như mong muốn nhưng HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển vẫn duy trì tinh thần đoàn kết và lối chơi đồng đều.

HLV Mai Đức Chung cùng HLV trưởng các đội bảng B tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: VFF

“Một số cầu thủ lớn tuổi chấn thương nên chúng tôi trao cơ hội cho gương mặt trẻ. Họ tiến bộ từng ngày", thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nói.

“Chúng tôi không có ngôi sao, mà có tập thể đồng lòng. Huỳnh Như vẫn là đội trưởng mẫu mực. Khi trở lại sân Chonburi, tôi nhớ khoảnh khắc cô ấy ghi bàn giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 6 năm trước. Đó là kỷ niệm đẹp nhưng giờ chúng tôi phải tập trung cho SEA Games”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đánh giá về các đối thủ, ông Chung nói: "Tôi không xem Malaysia là đội yếu. Họ tiến bộ nhanh. Chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết. Còn Myanmar và Philippines đều được đầu tư mạnh. Chúng tôi phải quyết tâm lớn hơn nữa”.

HLV Joel Cornelli của tuyển nữ Malaysia phát biểu: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, đá giao hữu với Bangladesh và cho thấy sự tiến bộ. Tôi hài lòng với tình hình hiện tại”. Trong khi HLV Mark Torcaso của tuyển nữ Philippines nhấn mạnh: “Đây là bảng đấu khó khăn, nhưng chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh”.