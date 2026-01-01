Dù thi đấu rất cố gắng nhưng việc trung vệ Hiểu Minh gặp chấn thương nặng, đồng thời U23 Trung Quốc có màn trình diễn hay hơn, U23 Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026. Đây cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở giải đấu năm nay.

Với việc thua ở bán kết, U23 Việt Nam tranh HCĐ với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1. Rất đáng tiếc khi Đình Bắc và cá đồng đội không thể vào chung kết như kỳ vọng.

U23 Việt Nam không thể vào chung kết. Ảnh: AFC

Trận thua U23 Trung Quốc cũng khiến chuỗi trận thắng liên tiếp của U23 Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang Sik bị đứt mạch. Trước đó, U23 Việt Nam có 15 trận thắng ở các giải đấu chính thức (giải U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 và VCK U23 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia).

Dù không thể viết nên kỳ tích, nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời động viên.

