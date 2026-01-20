Phút 32 trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, Hiểu Minh bị đau chân phải sau nỗ lực truy cản cầu thủ U23 Trung Quốc ở gần cột cờ góc sân nhà. Trung vệ U23 Việt Nam rất đau đớn và các bác sĩ lập tức vào sân chăm sóc cho anh.

Hiểu Minh bật khóc sau khi dính chấn thương

Sau ít phút, bộ phận y tế U23 Việt Nam ra dấu hiệu thay người. Hiểu Minh phải rời sân bằng cáng. Anh ôm mặt bật khóc nức nở khi cảm nhận về khả năng chấn thương nặng của mình.

Hiểu Minh rời sân bằng cáng.

HLV Kim Sang Sik buộc phải tung Đức Anh vào thế chỗ. Đây là một sự thay đổi người bất đắc dĩ của chiến lược gia người Hàn Quốc. Việc Hiểu Minh rời sân cũng khiến U23 Việt Nam chơi thận trọng hơn bởi Đức Anh mới lần đầu được sử dụng ở giải đấu năm nay.

Trên thực tế, sau khi mất Hiểu Minh, U23 Việt Nam nhận liên tiếp 2 bàn thua trong hiệp 2. Hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ không còn chơi tốt như những trận đấu trước.

Trung vệ của U23 Việt Nam chắc chắn vắng mặt ở trận cuối cùng trên đất Saudi Arabia

Theo chẩn đoán ban đầu, Hiểu Minh có thể gặp vấn đề về dây chằng đầu gối. Cầu thủ của PVF-CAND chắc chắn vắng mặt ở trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

