Highlights U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc:

ĐKVĐ Nhật Bản cho thấy sự vượt trội khi đánh bại U23 Hàn Quốc 1-0 trong trận bán kết U23 châu Á 2026 tối 20/1.

HLV Go Oiwa đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết gặp U23 Jordan.

Mặc dù vậy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến U23 Nhật Bản. “Samurai Xanh” vẫn thi đấu chủ động và buộc U23 Hàn Quốc – đội giữ nguyên 11 cầu thủ đã ra sân trong trận tứ kết gặp U23 Australia – phải thi đấu thấp.

Koizumi ghi bàn duy nhất cho U23 Nhật Bản. Ảnh: AFC

Michiwaki sớm cảnh báo đối thủ với tình huống xâm nhập vòng cấm và lốp bóng đi chệch cột dọc.

Vượt trội về thế trận, U23 Nhật Bản ghi bàn mở tỷ số gần cuối hiệp 1, nhờ công của hậu vệ Koizumi sau pha lộn xộn.

Trong hiệp 2, U23 Hàn Quốc có pha bóng chạm xà ngang. Dù vậy, đó là tình huống cá nhân hơn là dấu ấn tập thể.

U23 Nhật Bản xứng đáng vào chung kết, với tham vọng nâng kỷ lục 3 lần vô địch U23 châu Á, và trở thành đội đầu tiên đăng quang hai kỳ liên tiếp.

Ghi bàn: Kaito Koizumi 36'.

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản (4-2-3-1): R. Araki; Koizumi, Nagano, Ichihara, Umeki; Shimamoto, Ogura; Kume, Sato, Ishibashi; Michiwaki.

U23 Hàn Quốc (4-4-2): Hong Seong-Min; Lee Geon-Hee, Lee Hyun-Yong, Kang Min-Jun, Bae Hyun-Seo; Kang Seong-Jin, Shin Min-Ha, Kim Dong-Jin, Kim Yong-Hak; Baek Ga-On, Jang Seok-Hwan.

