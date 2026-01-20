Highlights U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc:
ĐKVĐ Nhật Bản cho thấy sự vượt trội khi đánh bại U23 Hàn Quốc 1-0 trong trận bán kết U23 châu Á 2026 tối 20/1.
HLV Go Oiwa đã thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết gặp U23 Jordan.
Mặc dù vậy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến U23 Nhật Bản. “Samurai Xanh” vẫn thi đấu chủ động và buộc U23 Hàn Quốc – đội giữ nguyên 11 cầu thủ đã ra sân trong trận tứ kết gặp U23 Australia – phải thi đấu thấp.
Michiwaki sớm cảnh báo đối thủ với tình huống xâm nhập vòng cấm và lốp bóng đi chệch cột dọc.
Vượt trội về thế trận, U23 Nhật Bản ghi bàn mở tỷ số gần cuối hiệp 1, nhờ công của hậu vệ Koizumi sau pha lộn xộn.
Trong hiệp 2, U23 Hàn Quốc có pha bóng chạm xà ngang. Dù vậy, đó là tình huống cá nhân hơn là dấu ấn tập thể.
U23 Nhật Bản xứng đáng vào chung kết, với tham vọng nâng kỷ lục 3 lần vô địch U23 châu Á, và trở thành đội đầu tiên đăng quang hai kỳ liên tiếp.
Ghi bàn: Kaito Koizumi 36'.
Đội hình xuất phát:
U23 Nhật Bản (4-2-3-1): R. Araki; Koizumi, Nagano, Ichihara, Umeki; Shimamoto, Ogura; Kume, Sato, Ishibashi; Michiwaki.
U23 Hàn Quốc (4-4-2): Hong Seong-Min; Lee Geon-Hee, Lee Hyun-Yong, Kang Min-Jun, Bae Hyun-Seo; Kang Seong-Jin, Shin Min-Ha, Kim Dong-Jin, Kim Yong-Hak; Baek Ga-On, Jang Seok-Hwan.
90'+5
Hết giờ! U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc!
U23 Nhật Bản chủ động hơn, U23 Hàn Quốc có những cơ hội nhất định nhưng không thể gỡ hòa.
90'+4
Nguy hiểm! Kim Tae-won thoát xuống rất nhanh, tung cú sút góc hẹp đưa bóng đi vào mép lưới khung thành U23 Nhật Bản.
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
86'
U23 Hàn Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng xứ kim chi thiếu chính xác trong các đường chuyền.
81'
U23 Hàn Quốc mất trụ cột Bae Hyun-Seo vì chấn thương.
75'
Trận đấu tạm ngừng để hai đội tiếp nước.
73'
Jung Seung-Bae tung cú sút về góc gần, bóng đi xuyên qua hàng thủ U23 Nhật Bản và chệch cột dọc.
66'
U23 Nhật Bản thực hiện đến 4 sự thay đổi nhân sự.
62'
Không vào! Kang Seong-Jin bay người thực hiện cú vô lê trong vòng cấm, Araki xuất sắc cứu thua cho U23 Nhật Bản.
58'
Xà ngang! Jang Seok-Hwan bất ngờ thực hiện cú sút chân trái từ rất xa, bóng vượt tầm với thủ môn Araki đi chạm xà ngang.
53'
Không vào! Hậu vệ áo xanh thiếu tập trung, Kang Seong-Jin nhanh chân thực hiện cú sút chéo góc đi chệch cột dọc.
52'
Ryunosuke Sato thực hiện pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng chệch khung thành.
49'
Giống như hiệp 1, U23 Nhật Bản chủ động hơn trong khi U23 Hàn Quốc giữ đội hình thấp.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc!
Vượt trội về thế trận và số cơ hội, U23 Nhật Bản tạm dẫn bàn nhờ công Kaito Koizumi.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
44'
Không vào! Pha phạt góc gây hỗn loạn vòng cấm U23 Hàn Quốc, Koizumi vô lê đưa bóng đi chệch cột dọc.
41'
Ishibashi tung cú sút chìm, nhưng thủ môn U23 Hàn Quốc không quá khó để bắt bóng.
36'
Bàn thắng! U23 Nhật Bản dẫn 1-0! Từ quả phạt góc của Sato, Nagano đánh đầu buộc Hong Seong-Min vất vả cứu thua. Kaito Koizumi có mặt đá bồi thành bàn.
36'
Nguy hiểm! Pha căng ngang từ cánh phải của cầu thủ U23 Nhật Bản đi thẳng vào khung thành, Hong Seong-Min tập trung có pha phản xạ đẩy bóng qua xà ngang.
33'
Cú đá của Ishibashi không quá khó với thủ môn U23 Hàn Quốc.
31'
Hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
26'
Không vào! Kang Seong-Jin đá phạt từ cánh trái, Kim Yong-Hak đánh đầu về góc thấp, thủ môn Rui Araki bay người cứu thua cho U23 Nhật Bản.
24'
Kosei Ogura sút xa k,hông thành công.
21'
Sau hơn 20 phút, đội hình U23 Hàn Quốc lùi về rất thấp phòng ngự. U23 Nhật Bản hiện là đội có bóng nhiều hơn.
18'
Theo AFC, U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng 51,7% từ đầu trận, nhưng U23 Nhật Bản hoàn toàn nắm thế chủ động.
14'
Ogura sút từ rất xa nhưng bóng ra ngoài.
11'
Không vào! Trung vệ Nagano chuyền tuyệt đẹp từ sân nhà, Yutaka Michiwaki thoát xuống xâm nhập vòng cấm, lốp bóng qua đầu thủ môn Hong Seong-Min nhưng ra ngoài.
9'
Sau khi liên tục nhồi bóng vào vòng cấm đối thủ, Koizumi đón bóng bật ra tung cú sút từ ngoài vòng cấm đi không chính xác.
7'
Thủ môn Hong Seong-Min đấm bóng ra ngoài sau tình huống đá phạt của U23 Nhật Bản.
4'
Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá cao.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
Thống kê:
Đây là lần chạm trán thứ 4 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc trong lịch sử U23 châu Á. Nhật Bản thắng hai lần đầu, đều ở các trận knock-out (chung kết 2016 và tứ kết 2022), trong khi Hàn Quốc giành chiến thắng ở lần gặp gần nhất tại vòng bảng năm 2024.
Không đội nào có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) thấp hơn Nhật Bản (0,98) và Hàn Quốc (1,6) tại Saudi Arabia 2026. Ngoài ra, Nhật Bản chỉ phải đối mặt với 17 cú sút và Hàn Quốc là 26 cú sút – lần lượt là ít nhất và ít thứ hai trong số các đội tham dự giải.
Shusuke Furuya và Ryunosuke Sato đều đã ghi 3 bàn thắng, đánh dấu lần đầu tiên U23 Nhật Bản có nhiều hơn một cầu thủ ghi từ 3 bàn trở lên trong một kỳ U23 châu Á.
Không cầu thủ nào thực hiện nhiều đường chuyền thành công hơn bộ đôi của Hàn Quốc là Shin Min-ha (290) và Lee Hyun-yong (289) tại Saudi Arabia 2026.