1. Không nhiều người nghi ngờ về khả năng U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé tới VCK.

Trên thực tế, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi vượt trội thực sự từ việc kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ không thể vượt quá nửa sân, cùng lúc tung ra nhiều cú sút và tạo ra nhiều cơ hội.

Nhưng sự vượt trội đó phải chờ tới phút 79, khi Văn Thuận tận dụng sai lầm của hàng thủ U23 Singapore mới phá vỡ thế bế tắc. Pha lập công duy nhất này giúp U23 Việt Nam có chiến thắng thứ 2 ở vòng loại U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam có chiến thắng muộn mằn trước U23 Singapore

2. Nếu như phút 33, Viktor Lê không đưa bóng dội cột dọc hoặc sang hiệp 2 Thanh Nhàn dứt điểm làm rung chuyển xà ngang khung thành U23 Singapore,có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn đối với đoàn quân của ông Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, không chỉ vin vào yếu tố thiếu may mắn để giải thích cho một điều thẳng thắn rằng: đây là trận đấu mà U23 Việt Nam chơi không thật sự tốt như kỳ vọng từ giới chuyên môn, người hâm mộ.

Trước hàng phòng ngự số đông và hầu hết chỉ biết lăn xả phá bóng lên từ phía U23 Singapore thì những gì mà hàng công của U23 Việt Nam cho thấy thực sự chỉ biết… lắc đầu.

Ngoài những pha dứt điểm cuối cùng rất bất ổn, U23 Việt Nam còn tiếp tục cho thấy khả năng sáng tạo, hiệu quả ở những đường chuyền cuối cùng vô cùng thấp, vì vậy chiến thắng trước U23 Singapore trở nên quá nhọc nhằn.

3. Dù sao với chiến thằng này vẫn giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giữ vững ngôi đầu bảng và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Đây là điều quan trọng nhất về mặt kết quả. Thậm chí chỉ cần 1 trận hoà, U23 Việt Nam cũng giành vé đến Saudi Arabia.

Chiến thắng vừa có tiếp tục khiến HLV Kim Sang Sik đối mặt nhiều thách thức

Tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện phong độ như vừa thấy sẽ rất đáng lo. Bởi đối thủ ở trận đấu cuối là U23 Yemen dẫu không được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam, nhưng lại tiềm ẩn sự nguy hiểm cao so với những đối thủ mà đội chủ nhà vừa vượt qua.

Hy vọng rằng, chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Singapore sẽ là bài học đắt giá, một động lực để U23 Việt Nam "lột xác" thực sự, không chỉ giành chiến thắng mà còn thuyết phục và mãn nhãn hơn trong trận đấu cuối vòng loại giải U23 châu Á.

Đơn giản vì người hâm mộ không chỉ muốn thấy đội nhà thắng, mà còn muốn thấy một U23 Việt Nam chơi hay, xứng tầm hơn thay vì phấp phỏng và nhiều “sạn” như đã thấy.

