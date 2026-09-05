Cặp đôi kết hôn vào năm 2022 sau khi quen nhau qua mạng. Ảnh: The Sun

Dawn Ottewell (68 tuổi) sống tại Dewsbury, West Yorkshire (Anh), quen Bright Emokpae (31 tuổi) qua một ứng dụng hẹn hò vào năm 2021.

Khi mới quen, Emokpae tự giới thiệu tên Brian Thomas và ngoài 30 tuổi. Sau đó, Ottewell phát hiện tên thật của anh là Bright Emokpae, mang quốc tịch Nigeria và là một sinh viên ở độ tuổi ngoài 20.

Dù biết đối phương nói dối, bà Ottewell vẫn bỏ qua vì anh thường xuyên khen ngợi và quan tâm bà.

Tháng 3/2022, Ottewell đến Cyprus để lần đầu gặp trực tiếp Emokpae. Sau đó không lâu, anh cầu hôn và bà đồng ý.

Hai người kết hôn tại một phòng đăng ký ở Nicosia ngày 22/3/2022. Theo giấy đăng ký kết hôn, Emokpae khi đó 27 tuổi, còn Ottewell 64 tuổi. Hai người chênh nhau 37 tuổi.

“Tôi biết mình đã quá ngốc nghếch, nhưng lúc đó tôi đang yêu”, bà nói.

Sau khi được cấp visa diện vợ/chồng, Emokpae chuyển tới Anh sinh sống và xin làm tại một công ty. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Bà Ottewell cáo buộc chồng ngày càng xa cách, thường xuyên yêu cầu đưa tiền và không đóng góp đầy đủ các khoản chi tiêu trong gia đình.

Emokpae phủ nhận cáo buộc này, cho biết anh đã đóng góp 400 bảng Anh (14 triệu đồng) trong chi phí mua vé máy bay từ Nigeria sang Anh, đồng thời thanh toán một vài hóa đơn nước, thuế, tại nơi hai người sinh sống.

Tháng 10/2023, cặp đôi ly thân nhưng tái hợp khoảng 6 tháng sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sau đó lại đổ vỡ. Ottewell cho biết Emokpae rời khỏi nhà ngay trước Giáng sinh năm 2024. Kể từ đó, họ không còn liên lạc.

Theo Ottewell, Emokpae sau đó chặn bà trên mạng xã hội và hai người không còn nói chuyện. Hiện bà muốn hoàn tất thủ tục ly hôn. Bà cáo buộc Emokpae không hợp tác vì muốn tiếp tục duy trì visa diện vợ/chồng, theo The Sun.

“Tôi tin chắc anh ấy chưa bao giờ yêu tôi mà chỉ muốn có visa để đến Anh, bà nói.

Bà nghi ngờ chồng có thể đang sống tại Scotland và điều hành một cửa hàng quần áo trực tuyến.

“Tôi chỉ muốn anh ấy hoàn toàn biến khỏi cuộc đời mình”, Ottewell nói.

Trong khi đó, Emokpae khẳng định anh đã ký giấy ly hôn nhưng không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này.