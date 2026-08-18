Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 đã bình luận về vai trò của Oman trong các cuộc đàm phán liên quan đến Iran và eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ các thông tin tiêu cực về tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

"Nếu Oman cản trở quá trình đàm phán, chúng tôi sẽ ném bom họ tan tành", ông Trump cảnh báo.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và Oman kiểm soát eo biển Hormuz hay không, ông Trump trả lời: "Không. Eo biển này sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người. Không ai có quyền kiểm soát tại đây, nhưng chúng tôi sẽ đóng vai trò giám sát".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên sau khi xuất hiện các báo cáo về cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm phối hợp thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đây cũng không phải lần đầu ông Trump cảnh báo Oman, khi chủ nhân Nhà Trắng hồi tháng 5 từng dọa "thổi bay" nước này nếu không cư xử đúng mực.

Trong bình luận của mình, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang duy trì liên lạc với Iran, nhưng sẽ không vội tìm cách đạt được một thỏa thuận.

"Chúng tôi có một kênh liên lạc ngầm với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Họ là những người chơi bài giỏi, nhưng họ đang kiệt quệ. Còn tôi không có lịch trình cụ thể nào cả, tôi không vội", ông Trump nói.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang thiếu hụt nhu yếu phẩm và có tinh thần chiến đấu thấp.

"Tàu Lincoln vẫn có đầy đủ những gì cần thiết, truyền thông đang liên tục lan truyền 'tin giả'. Tôi hiểu là con tàu đã ở ngoài đó một khoảng thời gian khá dài, nhưng chúng ta từng có những đợt triển khai lâu hơn", ông Trump cho hay.

Tổng thống Trump sau đó nhắc tới cuộc gặp với một đô đốc đã nghỉ hưu vào cuối tuần qua: "Ông ấy nói: 'Thưa ngài, tôi từng phục vụ trên những con tàu ở ngoài đó lâu hơn thế nhiều và tôi biết những người trên Lincoln. Họ nói con tàu được bảo dưỡng và chăm sóc rất tốt'".