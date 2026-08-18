Theo báo The Hill, động thái trên của Tổng thống Trump ám chỉ ý định sáp nhập tuyến đường thủy chiến lược ở Trung Đông vào lãnh thổ Mỹ.

Eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua trước xung đột, nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman. Lần đầu tiên ông Trump đưa ra ý tưởng sáp nhập eo biển Hormuz là ngày 15/8, tại một sự kiện mang phong cách vận động tranh cử. Khi đó ông nói với những người tham dự về việc sẽ sớm tuyên bố tuyến đường thủy này thuộc Mỹ.

Ông Trump đăng ảnh bản đồ, đánh dấu eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ. Ảnh: Anadolu

Khi được hỏi về phát biểu trên tại Phòng Bầu dục hôm 17/8, Tổng thống Trump nói ông thích ý tưởng đó và tuyên bố Mỹ hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz.

“Chúng tôi kiểm soát nó bằng lệnh phong tỏa và tôi thích ý tưởng tuyên bố đây là một lãnh thổ của Mỹ. Iran có thể gây phiền toái”, ông Trump cho biết, đồng thời cảnh báo Tehran có thể rải thủy lôi xuống vùng biển, gây nguy hiểm cho các tàu thương mại trị giá hàng tỷ USD.

“Chúng tôi đang đưa ra thị trường hàng triệu thùng dầu mỗi tuần. Giá dầu đang giảm và sẽ tiếp tục giảm, trừ khi chúng tôi quyết định làm điều gì đó quyết liệt hơn rất nhiều so với những gì đang thực hiện", ông Trump nói thêm.

Iran đã bác bỏ những tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ và gọi lời kêu gọi sáp nhập tuyến đường thủy này là “ảo tưởng”.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội X: “Eo biển Hormuz đã, đang và sẽ tiếp tục là của Iran... Eo biển này sẽ chỉ được đóng và mở theo lệnh của Iran”. Ông Gharibabadi nhấn mạnh chừng nào Mỹ “chưa chấp nhận thực tế thất bại” và vẫn chìm trong những “ảo tưởng”, Iran sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đối với tuyến đường thủy quan trọng này.