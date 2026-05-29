UAV đâm vào tòa nhà dân cư. Ảnh: RT

Theo các hãng tin RT và Anadolu, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay (29/5), Ngoại trưởng Romania Oana Toiu cho biết đại sứ Nga đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Romania sau một “sự cố cực kỳ nghiêm trọng”. Quan chức này viết: "Bộ Quốc phòng Romania đã xác nhận UAV đâm vào tòa nhà dân cư ở Galati có nguồn gốc từ Nga".

Chính quyền Bucharest tuyên bố vào rạng sáng 29/5, một UAV của Nga đã đâm vào một tòa nhà chung cư 10 tầng, gây nổ và hỏa hoạn, khiến 2 người bị thương. Thành phố Galati nằm ở đông nam Romania, gần biên giới với Ukraine.

Bà Toiu cho biết thêm: "An ninh của Romania là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi... Bucharest sẽ chính thức thông báo về hậu quả của vụ việc đối với quan hệ ngoại giao giữa Romania và Nga cũng như thảo luận về các bước tiếp theo ở cấp độ châu Âu liên quan đến các gói trừng phạt”.

Romania đã nhiều lần cáo buộc UAV Nga vi phạm không phận nước này. Trong vụ việc gần đây nhất hồi tháng 4, giới chức Romania cho hay một UAV đã làm hư hại một ngôi nhà và cột điện gần Galati. Moscow phủ nhận các cáo buộc và cho rằng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy UAV là của Nga.

Một số UAV bị nghi của Ukraine đã bay vào không phận các nước vùng Baltic trong những tháng gần đây. Hôm 7/5, một UAV đã làm hư hại 4 bể chứa dầu ở phía đông Latvia, gần biên giới Nga. Moscow cáo buộc các quốc gia vùng Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Song, các nước thành viên NATO đã phủ nhận.