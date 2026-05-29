Hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc họp báo ngày 28/5 rằng việc giảm số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân ở châu Âu sẽ là một bước đi “hợp lý, chính đáng và đã quá muộn” để ổn định tình hình an ninh mà bà mô tả là “mất cân bằng” do các chính sách của NATO tạo ra. Mặt khác, việc triển khai thêm quân đội Mỹ trong khu vực sẽ khiến lực lượng này nằm trong tầm tấn công.

Theo bà Zakharova, động thái như trên chỉ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và buộc Nga phải đáp trả bằng các biện pháp kỹ thuật - quân sự. Quan chức này cáo buộc NATO đang đẩy châu Âu vào một cuộc xung đột "tự sát".

Có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Ba Lan, hầu hết theo hình thức luân chuyển. Hiện, tổng cộng khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai trên khắp châu Âu. Ba Lan có chung biên giới với vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ biệt lập trên Biển Baltic.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Thông báo được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc cho biết sẽ hoãn việc luân chuyển 4.000 binh sĩ, điều mà Phó Tổng thống JD Vance gọi là một “sự trì hoãn thông thường”.

Ông Trump thường xuyên cáo buộc các nước thành viên NATO không chi đủ cho quốc phòng và gần đây đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong bối cảnh tranh chấp với Berlin về cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không có ý định tấn công các thành viên NATO trừ khi chính Nga bị tấn công trước. Các quan chức Nga đã cáo buộc phương Tây “quân sự hóa liều lĩnh” và coi việc NATO mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột Ukraine.