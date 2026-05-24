UAV cáp quang. Ảnh: Dronelife

Một video gần đây cho thấy một UAV mang chất nổ tấn công hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel. Theo báo DW, việc này mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng sâu sắc, phản ánh hệ thống phòng không nổi tiếng, trị giá hàng tỷ Euro của Israel trông có vẻ bất lực trước chiếc UAV nhỏ bé, có giá chỉ vài trăm Euro.

Mặc dù tính xác thực của video vẫn chưa được kiểm chứng nhưng các chuyên gia tin đó là thật. Đoạn phim do Hezbollah, lực lượng vũ trang thân Iran đóng tại Lebanon công bố cách đây khoảng một tuần. Đức, Mỹ và một số quốc gia Ảrập đã xếp Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố.

Nếu cuộc tấn công bằng UAV vào hệ thống Vòm Sắt là thật, vụ việc sẽ đánh dấu một thắng lợi về mặt tuyên truyền của Hezbollah và phơi bày điểm yếu đáng kể trong năng lực quân sự của Israel.

Kể từ tháng 3, Hezbollah ngày càng sử dụng nhiều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để tập kích Israel. Một số binh sĩ Israel đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc tấn công như vậy.

Điều khiến các chuyên gia quân sự Israel lo ngại là ngày càng nhiều UAV không được điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến mà bằng cáp quang. Với các phương pháp tác chiến điện tử truyền thống, việc định vị và gây nhiễu liên lạc của UAV cáp quang gần như bất khả thi.

Kể từ năm 2024, Ukraine và Nga đã sử dụng UAV cáp quang trên quy mô lớn. Cả hai bên đều đã phải dùng đến các biện pháp đối phó tự chế, như lắp đặt lưới bảo vệ, cắt dây cáp UAV hoặc bắn hạ chúng bằng súng săn. Tuy nhiên, cả hai Nga và Ukraine vẫn chưa tìm ra cách để phát hiện các thiết bị bay này.

Trước những diễn biến như vậy, nhiều nhà quan sát tỏ ra ngạc nhiên khi thấy quân đội Israel dường như chưa được chuẩn bị kỹ càng để đối phó với UAV.

Neri Zin, giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp vũ khí Axon Vision của Israel nhận định: "Quân đội Israel hiện phải đối mặt với thách thức mới mà họ chưa được chuẩn bị". Ông Zin nói thêm, lực lượng quân sự lớn có thể chậm thích nghi, khiến họ dễ bị tổn thương. Doanh nhân này cho hay: "Một chiếc xe tăng giá hàng chục triệu USD cũng có thể đột nhiên một chiếc FPV trị giá 400 USD hoặc ít hơn mà bạn mua được trên Alibaba đánh bại".

Israel đang thảo luận về các biện pháp đối phó khác nhau, từ việc tạo ra những công cụ phát hiện vật thể bay bằng hình ảnh và âm thanh, đến việc triển khai công nghệ vi sóng và laser để phá hủy thiết bị điện tử của UAV.

Chuyên gia Zin nhấn mạnh: "Israel cần một giải pháp đơn giản và có ngay bây giờ. Họ không thể chờ đợi nhiều năm để phát triển nó".