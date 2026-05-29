Theo trang tin quân sự TWZ, đoạn video ghi lại cảnh quân đội Nga triển khai hệ thống Pantsir-SMD-E lên nóc một tòa nhà chọc trời ở Moscow vào ngày 28/5 đã thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận.

"Trong đoạn video, một trực thăng Mi-26 Halo đã từ từ hạ hệ thống Pantsir xuống nóc tòa nhà Nordstar Tower cao 42 tầng. Trên thực tế, Nga đã nhiều lần bố trí các tổ hợp Pantsir trên nóc các công trình cao tầng và cơ sở chiến lược tại Moscow, nhưng lần triển khai này được chú ý vì sử dụng biến thể Pantsir-SMD-E, một phiên bản được tối ưu hóa cho việc chống UAV", TWZ cho biết.

Theo giới quan sát, tòa nhà Nordstar Tower nằm ở khu vực trung tâm thủ đô Moscow, cách không xa Điện Kremlin. Việc triển khai hệ thống Pantsir được cho là biện pháp nhằm đối phó với các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine, vốn đang diễn ra với tuần suất dày đặc.

Quân đội Ukraine đang áp dụng chiến thuật tập kích bằng UAV vào các mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Nga để giảm bớt áp lực cho tiền tuyến. Trong vài tháng trở lại đây, họ đã tăng gấp 4 lần cường độ phá hủy các mục tiêu hậu cần của Nga.

Pantsir-SMD-E là biến thể chuyên sử dụng tên lửa phòng không và loại bỏ pháo chính 30mm. Lý do cho sự thay đổi này là vì hệ thống pháo tự động tỏ ra không hiệu quả khi đối đầu với các mục tiêu nhỏ và cơ động như UAV cảm tử.

Hệ thống Pantsir-SMD-E được trang bị 2 loại tên lửa TKB-1055 và 57E6-E. Trong số này, TKB-1055 là vũ khí hiện đại hơn, có tầm bắn khoảng 7km, được tối ưu hóa để tiêu diệt UAV. Ngoài ra, TKB-1055 cũng có kích thước nhỏ gọn, cho phép 1 tổ hợp Pantsir-SMD-E mang theo tối đa 48 quả tên lửa.

Trong khi đó, Mi-26 là một trong những trực thăng vận tải quân sự lớn nhất thế giới, có tải trọng tối đa lên tới 20 tấn. Với trực thăng này, việc vận chuyển một hệ thống chỉ nặng khoảng 7,5 tấn như Pantsir là vô cùng đơn giản.