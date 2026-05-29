Theo trang Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 27/5 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để bắn nổ hàng loạt xe tải quân sự và xe chở nhiên liệu của Nga.

"Chiến dịch tấn công do Lữ đoàn UAV Nemesis thực hiện, tập trung vào hệ thống tiếp tế nhiên liệu và vận tải quân sự của Nga, qua đó làm suy giảm khả năng duy trì hoạt động tác chiến của đối phương tại tiền tuyến phía nam", phía Ukraine cho biết.

UAV cảm tử Ukraine tập kích đoàn xe hậu cần của Nga. Video: Defense Express

Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định chiến dịch đã phá hủy hàng chục xe tải và xe chở nhiên liệu của Nga, buộc các lực lượng Moscow phải hạn chế lưu thông tại đường cao tốc Novorossiya, khu vực được coi là tuyến hậu cần quan trọng tại Donetsk.

Theo truyền thông Ukraine, chiến dịch không kích lần này sử dụng một loại UAV chưa từng được công bố, được phát triển để tối ưu cho các nhiệm vụ tấn công sâu vào hậu phương. Đại diện Lữ đoàn Nemesis mô tả loại UAV cảm tử mới vô cùng hiệu quả trong việc xác định và theo dõi mục tiêu, ngay cả khi Nga sử dụng những cung đường tạm thời để tránh các trục giao thông chính.