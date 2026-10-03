Sở hữu công nghệ mô-đun tháo lắp linh hoạt giúp đổi tần số trong vài giây, dòng UAV FPV Svarog 15 và UAV FPV Svarog 17 của Nga hứa hẹn tạo nên bước ngoặt vô hiệu hóa mọi hệ thống tác chiến điện tử.

Nga đang thử nghiệm chiến đấu dòng máy bay không người lái UAV FPV Svarog thế hệ mới với kích thước màn hình 15 inch và 17 inch.

Thông tin được đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Svarog chia sẻ với hãng tin TASS ngày 1/10/2026.

Điểm nổi bật nhất của UAV FPV Svarog 15 và UAV FPV Svarog 17 nằm ở thiết kế công nghệ mô-đun hóa, cho phép thích ứng nhanh với môi trường tác chiến điện tử liên tục thay đổi trên chiến trường.

Về công nghệ cốt lõi, các mô-đun điều khiển và truyền video có thể tháo rời hoàn toàn. Trước đây, hầu hết UAV FPV được thiết kế cố định trên một hoặc vài dải tần nhất định, khiến chúng dễ bị vô hiệu hóa khi đối phương thay đổi tần số gây nhiễu.

Với UAV FPV Svarog mới, người điều khiển nhận được bộ mô-đun hoàn chỉnh hỗ trợ nhiều dải tần khác nhau. Chỉ cần thay mô-đun, toán điều khiển có thể chuyển sang tần số phù hợp với tình hình thực tế mà không phải thiết lập lại toàn bộ hệ thống từ đầu.

Khả năng này giúp UAV duy trì liên lạc và hình ảnh ổn định ngay cả khi bị áp chế điện tử mạnh.

Quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cùng máy bay không người lái FPV. Nguồn ảnh: Sergey Bobylev/RIA Novosti/vpk.name

Bên cạnh mô-đun tần số, dòng sản phẩm còn trang bị hệ thống càng đáp tháo rời nhanh. Trong điều kiện chiến đấu, va chạm hoặc hạ cánh cứng thường làm gãy càng đáp và việc thay thế trước đây rất mất thời gian.

Thiết kế mới cho phép thay càng chỉ trong thời gian ngắn, giúp máy bay sẵn sàng trở lại nhiệm vụ gần như ngay lập tức.

Những cải tiến này tập trung vào tính thực dụng và khả năng duy trì hoạt động liên tục trên chiến trường.

Ưu điểm rõ rệt nhất của UAV FPV Svarog 15 và UAV FPV Svarog 17 là sự linh hoạt cao trước tác chiến điện tử. Mô-đun hóa giúp giảm thời gian thích ứng, tăng tỷ lệ sống sót của liên kết điều khiển và video.

Việc thay càng đáp nhanh cũng nâng cao hiệu suất vận hành, giảm thời gian chết của thiết bị.

Phản hồi ban đầu từ các đơn vị đang sử dụng trong Chiến dịch quân sự đặc biệt đều mang tính tích cực, cho thấy thiết kế đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người lính.

UAV FPV của Nga. Ảnh: svarog.army

Tuy nhiên, UAV FPV Svarog vẫn còn tồn tại một số nhược điểm. Thiết kế mô-đun hóa dù tiện lợi nhưng có thể làm tăng độ phức tạp trong bảo dưỡng và đòi hỏi toán điều khiển phải được đào tạo tốt hơn để lựa chọn đúng mô-đun.

Chi phí sản xuất và logistics có thể cao hơn so với UAV FPV thông thường do phải trang bị nhiều mô-đun dự phòng.

Ngoài ra, các nguồn tin chưa công bố chi tiết về tầm bay, tốc độ hay tải trọng cụ thể của UAV FPV Svarog 15 và UAV FPV Svarog 17, khiến việc đánh giá toàn diện hiệu suất chiến đấu còn hạn chế.

Khả năng chống nhiễu dù được cải thiện vẫn phụ thuộc vào chất lượng mô-đun và kỹ năng của người điều khiển trước các hệ thống tác chiến điện tử ngày càng tinh vi.

Svarog 15 và Svarog 17 phản ánh xu hướng phát triển UAV FPV của Nga hướng tới tính thích ứng cao và dễ bảo dưỡng tại chỗ.

(Theo tass.ru, lenta.ru, vpk.name, svarog.army)