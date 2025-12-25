Được thiết kế để thay thế các bộ đánh chặn truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào cảm biến tích hợp đắt tiền, camera và hệ thống đẩy, Kreuger 100 thay vào đó sử dụng động cơ đẩy xung cùng điều khiển bay dựa trên phần mềm để theo dõi và đánh chặn mục tiêu. (Nguồn ảnh: Nordic Air Defence/armyrecognition.com)

Trong bối cảnh tác chiến drone đang định hình lại chiến trường hiện đại, với hàng nghìn drone/UAV giá rẻ như Shahed-136 hay Orlan-10 được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng và trinh sát, một giải pháp phòng thủ mới từ Thụy Điển đang thu hút sự chú ý lớn.

Kreuger 100 (hay Kreuger-100/Kreuger 100XR) không phải là bộ gây nhiễu điện tử thông thường mà là một drone đánh chặn tốc độ cao, chuyên va chạm vật lý hoặc tiêu diệt mục tiêu bằng đầu nổ tùy chọn, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa phòng không truyền thống.

Kreuger 100 được phát triển bởi Nordic Air Defence, một startup Thụy Điển chuyên về công nghệ phòng thủ phần cứng - phần mềm.

Sản phẩm này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về giải pháp chống drone đa nhiệm và giá rẻ (scalable và affordable) ở châu Âu, đặc biệt sau khi nhận đầu tư 1,2 triệu euro vào cuối 2024 để đẩy nhanh thử nghiệm bay.

Điểm cốt lõi của công nghệ nằm ở việc loại bỏ hầu hết phần cứng đắt tiền truyền thống như cảm biến phức tạp, camera cao cấp hay hệ thống đẩy liên tục.

Thay vào đó, Kreuger 100 sử dụng động cơ đẩy xung (pulsed propulsion) kết hợp với điều khiển bay dựa hoàn toàn vào phần mềm và khí động học thông minh.

Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí sản xuất xuống mức chỉ vài nghìn USD mỗi đơn vị, rẻ hơn khoảng 10 lần so với các interceptor hoặc tên lửa chống drone thông thường, đồng thời cho phép sản xuất hàng loạt để đối phó với bầy drone.

Về thiết kế, Kreuger 100XR, phiên bản tầm xa mở rộng, có cấu trúc cánh cố định fixed-wing, chủ yếu làm từ carbon fiber nhẹ, trọng lượng chỉ khoảng 0,45kg và kích thước nhỏ gọn như một quả bóng đá.

Bộ đánh chặn mới này sử dụng pin làm nguồn năng lượng và được thiết kế để phóng thủ công, bao gồm từ các bệ phóng cầm tay hoặc di động, cho phép sử dụng trong cả kịch bản phòng thủ cố định lẫn cơ động. (Nguồn ảnh: Nordic Air Defence/armyrecognition.com)

Nó được cung cấp năng lượng bởi pin, với propeller đơn giúp đạt tốc độ tối đa khoảng 354 km/h.

Tầm đánh chặn hiệu quả khoảng 3-5km, độ cao hoạt động tối ưu khoảng 1.000 mét và khả năng loiter (bay chờ) ít nhất 20 phút để chờ mục tiêu.

Hệ thống dẫn đường tự động sử dụng camera electro-optical hoặc cảm biến hồng ngoại để tự động khóa và theo dõi mục tiêu suốt ngày đêm, ngay cả qua lớp mây mỏng, mà không cần radar cueing phức tạp từ mặt đất.

Phương thức tiêu diệt là kinetic chính - va chạm trực tiếp với tốc độ cao để phá hủy drone đối phương như Orlan-10 trinh sát hay Shahed loitering munition. Ngoài ra, nó có tùy chọn đầu nổ 250g để đối phó với UAV lớn hơn.

Việc phóng cũng cực kỳ linh hoạt: có thể ném tay như phi tiêu (với lực mạnh), dùng catapult nhỏ, launcher cầm tay hoặc thậm chí tích hợp vào container lớn hơn, cho phép một binh sĩ mang theo nhiều quả trong ba lô.

Thiết kế modular này giúp Kreuger 100 phù hợp cả ứng dụng quân sự lẫn dân sự, từ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay, nhà máy điện hạt nhân đến hỗ trợ "drone wall" của NATO chống lại các mối đe dọa hybrid từ drone xâm nhập.

Với việc thử nghiệm bay mùa đông 2025 và kế hoạch triển khai thử nghiệm thực chiến tại Ukraine chống Shahed, Kreuger 100 đang chứng minh tiềm năng thay đổi kinh tế tác chiến drone: biến phòng thủ từ đắt đỏ thành scalable, giúp bên phòng thủ lấy lại lợi thế trước các bầy drone/UAV giá rẻ.

Đây không chỉ là một interceptor drone (drone đánh chặn) mà còn là minh chứng cho xu hướng chuyển dịch từ phần cứng nặng nề sang phòng thủ phần mềm trong tương lai gần.

Interceptor drone kinetic (máy bay không người lái đánh chặn động năng) là loại UAV/drone chuyên dụng được thiết kế để chủ động săn lùng và vô hiệu hóa các mục tiêu (thường là drone khác, tên lửa, hoặc vật thể bay không xác định) bằng va chạm vật lý trực tiếp (động năng), thay vì dùng jamming điện tử hay vũ khí nổ. Chúng có thể được trang bị mạng, lưới, hoặc có tốc độ cao để "húc" vỡ đối phương, biến chúng thành các hệ thống phòng thủ "sát thủ diệt trừ" thay vì chỉ phát hiện/chặn sóng.