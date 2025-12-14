Trong năm 2025, Tập đoàn Kalashnikov tiếp tục dẫn đầu công nghệ loitering munition với các phiên bản nâng cấp KUB-2E và KUB-10E, chứng minh hiệu quả vượt trội qua phản hồi thực chiến và tăng sản xuất mạnh mẽ.

Những "sát thủ bay lặng lẽ" này kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện mục tiêu, khả năng cơ động cao và đầu đạn mạnh mẽ, trở thành vũ khí chiến lược thay đổi cục diện xung đột hiện đại, từ tiêu diệt bộ binh đến xe bọc thép phương Tây.

Máy bay không người lái tấn công cảm tử KUB-10E của Tập đoàn Kalashnikov đã được trình diễn trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công và sẵn sàng thể hiện các khả năng tiên tiến. (Ảnh: Tập đoàn Kalashnikov/armyrecognition.com)

Được phát triển bởi ZALA Aero, một công ty con của Kalashnikov, dưới sự quản lý của Rostec, mẫu loitering munition này đã chứng minh hiệu quả vượt trội trên chiến trường, đặc biệt trong các hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, nơi nó tiêu diệt hàng loạt mục tiêu quan trọng với tỷ lệ thành công lên đến 95% ở phiên bản KUB-2.

Với thiết kế thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), KUB không chỉ là một drone tấn công cảm tử mà còn đại diện cho sự tiến bộ trong lĩnh vực vũ khí tự động hóa, giúp giảm thiểu rủi ro cho lực lượng con người và tối ưu hóa chiến lược tấn công.

UAV KUB, còn được biết đến với tên gọi KUB-BLA hoặc KYB-UAV, sở hữu thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho các nhiệm vụ chiến thuật nhanh chóng.

Kích thước của nó bao gồm sải cánh 1.210mm, chiều dài thân 950mm và chiều cao 165mm, giúp dễ dàng vận chuyển và triển khai ẩn náu.

Tổng trọng lượng cơ bản khoảng 5,9kg, nhưng phiên bản nâng cấp như KUB-10E có thể đạt trọng lượng mang tải lên đến 45kg, cho phép tích hợp đầu đạn mạnh mẽ hơn.

Đầu đạn tiêu chuẩn nặng 3kg, đủ sức phá hủy các mục tiêu như lực lượng bộ binh, xe bọc thép nhẹ, hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) và thậm chí hàng chục xe thiết giáp phương Tây, như đã được ghi nhận trong các báo cáo từ Kalashnikov.

Máy bay không người lái tấn công cảm tử có điều khiển KUB-2. Nguồn ảnh: Kênh Telegram chính thức của Tập đoàn Kalashnikov/vpk.name

Hệ thống đẩy bằng động cơ điện quay cánh quạt mang lại hoạt động gần như không tiếng ồn, tăng cường khả năng tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện sớm.

Về mặt tốc độ và phạm vi hoạt động, KUB duy trì tốc độ bay từ 80 đến 130 km/h, với tốc độ tối đa đạt 130 km/h ở các phiên bản cơ bản, trong khi KUB-10E tập trung vào tốc độ hành trình ổn định khoảng 100 km/h để tối ưu hóa thời gian lảng vảng trên khu vực mục tiêu.

Thời lượng bay kéo dài đến 30 phút, cho phép drone này lảng vảng (loitering) và chờ đợi cơ hội tấn công lý tưởng, với phạm vi hoạt động lên đến 25km ở phiên bản tiêu chuẩn và xa hơn ở các mẫu nâng cấp như KUB-10E nhờ cải tiến về hệ thống dẫn đường.

Hệ thống dẫn đường sử dụng hình ảnh video từ camera tích hợp, kết hợp với tọa độ mục tiêu được thiết lập thủ công hoặc tự động từ hình ảnh thu thập, đảm bảo độ chính xác cao ngay cả ở độ cao từ 100 đến 2.500m.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tự động hóa quá trình nhận diện mục tiêu, cho phép KUB hoạt động như một phần của đàn drone (swarm), bao gồm cả chế độ nô lệ trong môi trường biển hoặc trên tàu cao tốc.

Phương thức phóng bằng máy phóng (catapult) giúp KUB có thể triển khai nhanh chóng từ các vị trí ẩn náu và nó chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió giật lên đến 15 m/s, nhiệt độ từ -30°C đến +40°C.

Máy bay không người lái tấn công cảm tử có điều khiển UAV KUB. Ảnh: Tập đoàn Kalashnikov/Ria.ru

Những đặc tính này đã được chứng minh qua các thử nghiệm thực tế, nơi KUB vượt qua kiểm tra nhà nước vào cuối năm 2021 và được khuyến nghị đưa vào biên chế quân đội Nga, với giao hàng loạt bắt đầu từ năm 2022.

Trên chiến trường Ukraine, theo đánh giá từ Rostec và Kalashnikov, KUB thể hiện hiệu quả cao trong việc tiêu diệt lực lượng sống đối phương, tấn công chính xác các mục tiêu như xe bọc thép, trạm chỉ huy, kho đạn dược và hệ thống phòng không, góp phần làm gián đoạn chuỗi cung ứng và cấu trúc chỉ huy của đối phương mà không gây thiệt hại phụ lớn.

Phản hồi tích cực từ lực lượng Nga dẫn đến việc tăng sản xuất gấp ba lần vào năm 2024 để đáp ứng nhu cầu và phiên bản KUB-2 đạt hiệu suất 95% dựa trên dữ liệu thực địa.

Mặc dù có hạn chế như khả năng xử lý mục tiêu di chuyển hạn chế và một số vấn đề về điện tử trên boong, KUB vẫn được coi là công cụ linh hoạt cho tác chiến hiện đại, có thể hoạt động ngày đêm, trong điều kiện khói bụi hoặc thời tiết xấu.

Với sự kết hợp giữa công nghệ dẫn đường GNSS, khả năng tự chủ cao và thiết kế dễ sử dụng, UAV KUB không chỉ nâng tầm khả năng chiến đấu của quân đội Nga mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới cho các hệ thống loitering munition toàn cầu.

Các cải tiến liên tục dựa trên kinh nghiệm thực chiến đảm bảo rằng KUB sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các xung đột tương lai, nơi tốc độ, độ chính xác và tính ẩn náu quyết định thắng bại.