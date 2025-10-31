Trang Defense Express dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 29/10 cho biết: "Chiến dịch tập kích do Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 30 thực hiện. Các UAV trinh sát đã phát hiện ra vị trí của kho chứa khi lính Nga vừa triển khai một bệ phóng Grad-P để tập kích. Ngay sau đó, một UAV cảm tử đã được triển khai để tấn công chính xác vào mục tiêu, làm nổ kho đạn và phá hủy toàn bộ bệ phóng bên trong".

UAV cảm tử Ukraine bắn nổ kho chứa hệ thống pháo Grad-P của Nga trên tiền tuyến. Video: Defense Express

Theo các chuyên gia, Grad-P là hệ thống vũ khí từ thời Liên Xô, được sản xuất với số lượng hạn chế. Loại vũ khí này nổi tiếng với khả năng cơ động và dễ ẩn náu, nên những hình ảnh của chúng tại tiền tuyến tương đối hiếm.

Grad-P là hệ thống bệ phóng tên lửa hạng nhẹ được sản xuất dựa trện cơ sở ống phóng và đạn pháo phản lực phóng loạt 9K51 Grad (BM-21). Thành phần chính của hệ thống là ống phóng đạn cỡ nòng 122mm với rãnh xoắn ốc hình chữ U, dài khoảng 2,5m. Ống phóng được cố định trên giá đỡ 3 chân cùng máy ngắm được thiết kế đơn giản, dễ thao tác, có thể vận hành bởi một nhóm nhỏ binh lính.

Grad-P thường sử dụng tên lửa 9M22M có tầm bắn 10,8km hoặc tên lửa 9M22MD có tầm bắn 15km.