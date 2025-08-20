Nguồn tin chuyên ngành BTVT.INFO cho hay, một phương tiện tương tự của Nga từng bị máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine tấn công vào tháng 3/2024. Song, chưa có nguồn tin nào xác nhận mục tiêu bị tấn công là mẫu Ladoga hay phương tiện khác.

Do thiếu hụt xe bọc thép, quân đội Nga có thể phải chuyển đổi xe chiến đấu Ladoga thành xe bọc thép chở quân nhằm tăng tối đa khả năng bảo vệ cho binh sĩ.

Xe bọc thép Ladoga của Nga. Ảnh: BTVT.INFO

Kíp lái trên xe Ladoga gồm 2 người và chở theo 4 lính bộ binh. Tuy nhiên, sau quá trình cải tiến, số lượng binh sĩ mà xe chuyên chở có thể tăng thêm.

Xe Ladoga được phát triển vào năm 1982 để hoạt động trong những khu vực bị nhiễm xạ hoặc ô nhiễm hóa chất hay sinh học.

Ảnh: BTVT.INFO

Chiếc xe được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-80, trang bị động cơ turbine khí GTD-1250 công suất 1.250 mã lực do Cục thiết kế Klimov phát triển. Động cơ có hệ thống thổi bụi độc đáo bằng khí nén, cho phép khử khuẩn nhanh chóng sau khi làm việc ở khu vực ô nhiễm. Ngoài ra, xe Ladoga còn trang bị thêm một tổ máy phát điện turbine khí công suất 18 kW.

Ảnh: BTVT.INFO

Để hỗ trợ sự sống của các binh sĩ, xe có hệ thống cung cấp không khí từ các bình khí đặt ở phía sau thân xe. Bên trong thân xe còn được phủ các lớp bảo vệ neutron đặc biệt.

Ngoài các kính ngắm và thiết bị nhìn ban đêm, xe còn có 2 camera. Điều đặc biệt là chỉ có 4 chiếc Ladoga được sản xuất dưới thời Liên Xô.