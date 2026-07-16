Trường Tài năng UEH.ISB kết nối với các doanh nghiệp tham gia chương trình ASIA CO-OP Fast Track. Ảnh: UEH.ISB

Mô hình 3+2+1 trong một chương trình kinh doanh

Theo các chuyên gia, trong đào tạo kinh doanh, khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu của thị trường lao động luôn là một vấn đề được phụ huynh, sinh viên và nhà tuyển dụng quan tâm. Người học có thể hoàn thành các môn về marketing, tài chính, quản trị, dữ liệu hay chiến lược kinh doanh, nhưng năng lực làm việc trong doanh nghiệp thường đòi hỏi thêm nhiều trải nghiệm khác như hiểu quy trình vận hành, giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp, xử lý tình huống…

Từ thực tế này, năm 2026, Trường Tài năng UEH.ISB giới thiệu ASIA CO-OP Fast Track với mô hình 3+2+1. Cụ thể, lộ trình gồm 3 học phần study abroad tại các quốc gia châu Á trong năm đầu, 1 học kỳ trao đổi tại đại học đối tác trong năm hai và 2 học kỳ học việc - thực tập trong năm ba.

Trong mô hình này, lớp học vẫn giữ vai trò nền tảng. Tuy nhiên, người học được đưa vào nhiều không gian học tập khác nhau, từ các chuyến học tập ngắn hạn tại châu Á, học kỳ trao đổi quốc tế, các kỳ học việc - thực tập tại doanh nghiệp đến hoạt động dự án, hội thảo nghề nghiệp, tham quan doanh nghiệp và phỏng vấn mô phỏng.

Cụ thể, 3 học phần study abroad có thể giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm, không chỉ gói gọn tại Việt Nam. Một sinh viên Marketing có thể quan sát cách thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng ở các thị trường khác nhau, cách bán lẻ hiện đại vận hành trong đô thị lớn hoặc cách doanh nghiệp điều chỉnh thông điệp theo văn hóa địa phương.

Trong khi đó, 1 học kỳ trao đổi quốc tế tại các trường đại học đối tác. Học kỳ này giúp sinh viên trải nghiệm môi trường học thuật đa văn hóa, phát triển năng lực hội nhập và bản lĩnh công dân toàn cầu. Về mặt đào tạo, đây là giai đoạn sinh viên phải thích ứng với cách học khác, chuẩn đánh giá khác, bạn học đến từ nhiều nền văn hóa khác và yêu cầu tự học cao hơn.

Với sinh viên kinh doanh, học kỳ trao đổi có giá trị đặc biệt vì phần lớn công việc sau khi tốt nghiệp không còn bó hẹp trong một thị trường đơn lẻ. Một nhân sự trẻ có thể làm việc trong nhóm có thành viên ở nhiều quốc gia. Học kỳ trao đổi vì vậy còn là bước thử năng lực học thuật, giao tiếp và thích ứng trong môi trường quốc tế.

Sinh viên ASIA CO-OP tự tin chia sẻ những kinh nghiệm đúc kết sau 1 học kỳ học việc - thực tập đầu tiên tại doanh nghiệp

Sinh viên xây dựng năng lực nghề nghiệp ngay trong quá trình học

Nếu 3 học phần study abroad và 1 kỳ trao đổi giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn quốc tế, thì 2 học kỳ học việc - thực tập là cấu phần trực tiếp gắn chương trình ASIA CO-OP Fast Track với thị trường lao động. Đại diện UEH.ISB cho biết 2 học kỳ này sẽ giúp sinh viên kết hợp học tập và làm việc thực tiễn, trải nghiệm doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

Điểm độc đáo ở đây là thời lượng và vị trí của trải nghiệm doanh nghiệp trong hành trình đại học của các bạn. Nhiều chương trình kinh doanh thường đặt thực tập vào giai đoạn cuối khi sinh viên đã hoàn thành phần lớn môn học. Với ASIA CO-OP Fast Track, trải nghiệm doanh nghiệp được thiết kế như một phần của quá trình đào tạo, giúp sinh viên kiểm chứng kiến thức, hiểu yêu cầu công việc và điều chỉnh lộ trình cá nhân trước khi tốt nghiệp.

Ngoài bổ trợ chuyên môn, hai học kỳ học việc - thực tập cũng giúp sinh viên rèn các năng lực nghề nghiệp nền tảng. Đó là khả năng làm việc đúng hạn, viết email chuyên nghiệp, trình bày vấn đề rõ ràng, đặt câu hỏi đúng, tiếp nhận phản hồi, phối hợp với đồng nghiệp, xử lý tình huống phát sinh và tự đánh giá năng lực của bản thân. Với sinh viên năm đầu hoặc năm hai, những va chạm này giúp các em hiểu hơn về năng lực nghề nghiệp và thực tiễn.

ASIA CO-OP Fast Track có hai chuyên ngành là Marketing và Tài chính Ứng dụng. Chương trình cũng gắn với các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như CIM cho Marketing, CIMA và CPA Australia cho nhóm Tài chính Ứng dụng. Yếu tố tăng tốc (Fast Track) nằm ở mật độ trải nghiệm được đưa vào lộ trình, giúp sinh viên tiếp xúc môi trường quốc tế sớm, làm quen doanh nghiệp sớm, thử sức với tình huống nghề nghiệp sớm và có cơ hội điều chỉnh định hướng cá nhân trong quá trình học.

Đây là cách UEH.ISB thay đổi hình dung về một chương trình kinh doanh. Sinh viên không chờ đến năm cuối mới bắt đầu kết nối với thị trường lao động cả trong và ngoài nước. Từ mô hình 3+2+1, ASIA CO-OP Fast Track đang tổ chức lại hành trình đại học theo hướng nghề nghiệp hóa sớm hơn, trong đó lớp học, doanh nghiệp và môi trường quốc tế cùng tham gia vào quá trình đào tạo.

Thông tin chương trình:

Trường Tài năng UEH.ISB

17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Website: admissions.isb.edu.vn

Hotline: 0901 862 766, 0932 086 533

Email: admissions@isb.edu.vn.

Bích Đào