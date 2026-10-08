Lính Nga chuẩn bị phóng UAV. Ảnh: Sputnik

Tờ Kyiv Independent cho biết Phó Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Cherevashenko đưa ra nhận định trên tại cuộc họp của Ủy ban Điều tra tạm thời thuộc Quốc hội Ukraine hôm 6/10.

Các UAV phản lực hiện nay của Nga được cho có tốc độ khoảng 600 km/h. “Chúng tôi chưa từng chứng kiến tốc độ như vậy nhưng đang dự báo khả năng này”, ông Cherevashenko nói, đề cập tốc độ dự kiến khoảng 800 - 900 km/h.

Theo ông Cherevashenko, Nga đã tăng cường sử dụng UAV tấn công, chạy bằng động cơ phản lực kể từ tháng 7. Hiện loại UAV này chiếm khoảng 40% số UAV được sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Tại một số hướng tác chiến, tỷ lệ này lên tới 60%.

“Chúng tôi dự báo khoảng 80% UAV được sử dụng trong các cuộc tập kích sẽ là UAV phản lực”, ông Cherevashenko nói thêm.

Ukraine trước đó ghi nhận số lượng UAV phản lực được Nga triển khai tăng gấp 8 lần trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8. Do loại UAV này có tốc độ cao hơn nên các nhóm hỏa lực cơ động và UAV đánh chặn sử dụng động cơ cánh quạt của Ukraine khó đánh chặn hơn.

UAV phản lực cũng có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn, khiến lực lượng phòng không Ukraine và người dân có ít thời gian hơn để phản ứng sau khi có cảnh báo.

Không quân Ukraine hiện hợp tác với khoảng 20 công ty trong nước để phát triển các UAV đánh chặn tốc độ cao. Theo ông Cherevashenko, 14 công ty đã bắt đầu thử nghiệm bay, trong đó 6 công ty đạt kết quả trong việc tiêu diệt UAV phản lực và 3 công ty đã chế tạo các hệ thống được Không quân Ukraine đánh giá "đặc biệt có triển vọng".

Ukraine cũng đang thử nghiệm 5 mẫu máy bay đánh chặn tốc độ cao, với một mẫu dự kiến ​​đạt sản lượng khoảng 400 chiếc vào cuối tháng 10. Ngoài ra, Kiev hiện còn sử dụng tiêm kích F-16 để đối phó với các UAV tốc độ cao của Nga.