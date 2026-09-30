UAV Nga phá hủy hàng loạt xe tiếp tế của Ukraine ở Donetsk. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo đài RT, đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 29/9 cho thấy các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đã tấn công nhiều xe bán tải của Ukraine, gồm cả các phương tiện đang di chuyển lẫn đang đỗ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các xe này bị phát hiện khi đang vận chuyển đạn dược và vật tư tới các vị trí của lực lượng Ukraine. Đoạn video được đặt tên là "Những bậc thầy thực thụ về xe bán tải". Bộ Quốc phòng Nga cho hay sau các cuộc tấn công, nhiều phương tiện Ukraine bị phá hủy và hoạt động tiếp tế cho các vị trí tiền tuyến của Kiev hoàn toàn bị gián đoạn.

Các phương tiện hạng nhẹ như xe bán tải thường được sử dụng để vận chuyển đạn dược, vật tư và binh sĩ gần tiền tuyến, nơi các loại xe lớn và di chuyển chậm hơn thường dễ trở thành mục tiêu của UAV.

Các cuộc tấn công được cho diễn ra tại cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, một khu vực được Ukraine củng cố phòng thủ ở phía tây bắc Donetsk và là đầu mối quan trọng của các lực lượng Kiev tại vùng Donbass.

Quân Nga đang tiến về khu vực này. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cuối tháng 8 nói các lực lượng Moscow đã xuyên thủng một số khu vực thuộc tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine và hoạt động cách Slavyansk, Kramatorsk vài kilomet.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các lực lượng nước này đã bao vây quân Ukraine gần khu định cư chiến lược Dobropolye. Theo Moscow, việc tiếp tục tiến quân tại đây có thể gây thêm áp lực lên các tuyến đường tiếp tế và tăng viện của Ukraine.