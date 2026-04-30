Video: Lữ đoàn số 429 Ukraine

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin, lữ đoàn số 429 "Achilles" của Lục quân Ukraine hôm 27/4 đã tập kích xe radar Kasta-2E do các lực lượng Nga triển khai gần địa phận khu định cư Volotovo thuộc tỉnh Belgorod, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 80km.

UAV Ukraine tấn công xe radar Kasta2E của Nga. Ảnh: Lữ đoàn số 429 Ukraine

Trong đoạn video do Lữ đoàn số 429 của Ukraine công bố trên mạng xã hội, các thiết bị trinh sát của Ukraine đã phát hiện vị trí quân Nga đặt hệ thống radar Kasta-2E. Các lực lượng Kiev sau đó đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử tấn công vào khí tài Nga. Đầu đạn lắp trên UAV của Ukraine đã tạo ra vụ nổ lớn bao trùm xe radar.

Dữ liệu công bố trên trang web Radar Tutorial cho thấy Kasta 2E là mẫu radar tầm trung được Liên Xô đưa vào trang bị trong quân đội từ cuối thập niên 1980 nhằm thay thế cho những mẫu P-15 hoặc P-19 có phần lỗi thời khi đó. Kasta-2E có thể phát hiện và theo dõi cùng lúc khoảng 50 mục tiêu trên không như máy bay, chiến đấu cơ, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình ở độ cao thấp, với khoảng cách tối đa đạt 150km.

Radar Kasta 2E. Ảnh: Wikipedia/TASS

Theo trang tin United24, radar Kasta-2E có giá khoảng 60 triệu/hệ thống.

“Trên thực tế, radar này là ‘đôi mắt’ của mạng lưới phòng không Nga trong việc kiểm soát không phận Ukraine. Quân Nga thường đặt radar này ở vùng hậu phương, cho ngụy trang kỹ lưỡng và liên tục thay đổi vị trí triển khai hệ thống”, tình báo Ukraine nhận xét về radar Kasta-2E.