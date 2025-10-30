Video: Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine

Trong đoạn video do Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine công bố hôm 29/10, các FPV cảm tử trong biên chế của đơn vị đặc nhiệm Prymary đã bay rất nhanh ở độ cao thấp và tập kích 2 trạm radar 48Ya6-K1 Podlet, 1 xe phóng tên lửa 9A82 thuộc hệ thống phòng không S-300V cùng một số khí tài khác của quân Nga.

Trang Defence dẫn thông cáo của nhóm Prymary viết: “Những đòn tấn công trên là minh chứng cho độ chính xác của chúng tôi trong việc vô hiệu hóa các radar vốn là ‘xương sống’ của mạng lưới phòng không Nga. Radar Podlet đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các mục tiêu bay thấp, trong đó có tên lửa hành trình và UAV, và điều này khiến nó trở thành tài sản giá trị cao trong mạng lưới giám sát của quân đội Nga. Việc các hệ thống trên bị phá hủy sẽ hạn chế đáng kể khả năng ứng phó của đối phương trước các mối đe dọa trên không từ Ukraine”.

FPV cảm tử Ukraine lao vào xe phóng tên lửa 9A82 thuộc hệ thống S-300V của Nga. Ảnh: Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về đoạn video và những thông tin trên.