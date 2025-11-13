Video: Zvezda TV/Bộ Quốc phòng Nga

Kênh Zvezda TV dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận tỉnh Sumy, Ukraine, UAV của các lực lượng Moscow đã phát hiện vị trí quân đối phương triển khai radar cảnh báo P-18. “Đơn vị điều khiển UAV của Trung tâm thử nghiệm Rubicon (Nga) đã điều động UAV cảm tử Lancet tới tập kích xe radar của đối phương. UAV Lancet đã bay 80km trước khi tấn công radar của Ukraine”.

UAV Lancet tập kích xe radar P-18 Ukraine. Ảnh: Zvezda TV/Bộ Quốc phòng Nga

Theo trang Radartutorial, P-18 Terek (tên được đặt theo một con sông lớn ở vùng Bắc Caucasus ở miền nam Nga) là hệ thống radar phòng không do Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị trong quân đội vào thập niên 1970.

Radar P-18 hoạt động ở băng tần VHF, với dải tần từ 150-170 MHz. Lúc hoạt động, radar sẽ phát ra các xung điện từ cao tần thông qua hệ thống anten và thu nhận các xung phản xạ từ mục tiêu đối phương.

Một tổ hợp radar phòng không P-18. Ảnh: Radartutorial.eu

Tầm hoạt động tối đa của P-18 là 250km và có khả năng phát hiện máy bay tàng hình hiện đại. Một bài đăng trên Tạp chí Hàng không và Không gian viết, radar P-18 “từng góp phần khiến cường kích tàng hình F-117 Nighthawk bị bắn hạ trong một cuộc xung đột xảy ra cuối thập niên 1990”.