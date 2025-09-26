Theo tờ Kyiv Independent, trong tuyên bố đăng kèm video về vụ tấn công hôm 25/9, HUR cho biết đây là một phần trong những nỗ lực của Ukraine nhằm phá hủy những tài sản có giá trị cao của Nga ở Crưm. HUR tiết lộ, lực lượng đặc nhiệm của đơn vị này đã đốt cháy 2 máy bay An-26, phá hủy một hệ thống radar giám sát mặt đất cùng trạm radar ven biển MR-10M1 Mys M1 của Nga.

Video: Kyiv Independent

An-26 là máy bay cánh quạt 2 động cơ, có từ thời Liên Xô. Máy bay thường được sử dụng cho hoạt động vận tải tầm ngắn và trung bình, với khả năng chở theo 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa. Trong khi đó, trạm radar MR-10M1 Mys M1 của Nga là hệ thống phòng thủ bờ biển cung cấp thông tin cảnh báo sớm và theo dõi các mục tiêu trên biển.

Bán đảo Crưm hiện vẫn là mục tiêu chính trong các cuộc không kích của Ukraine. Trong những tuần gần đây, các lực lượng Kiev đã tăng cường tấn công vào các sân bay, trạm radar và các cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo.

Trước đó, hôm 21/9, HUR thông báo đã phá hủy 3 trực thăng Mi-8 và một trạm radar của đối phương ở Crưm. Chỉ một ngày sau, các lực lượng Ukraine cũng tấn công 2 thủy phi cơ Be-12 Chayka tại đây.