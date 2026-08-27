Báo Ukrainska Pravda dẫn thông báo của Tổng thống Zelensky trên kênh Telegram hôm 26/8 cho biết 2 nhóm quân được cử đến bổ sung cho Donetsk sẽ do “các anh hùng Ukraine” là Denys Prokopenko, lãnh đạo Quân đoàn Azov thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine và Andrii Biletskyi, Tư lệnh Quân đoàn số 3 thuộc Lục quân Ukraine chỉ huy.

Ông Denys Prokopenko (trái) và ông Andrii Biletskyi được giao chỉ huy 2 cụm quân Ukraine mới tăng cường cho mặt trận Donetsk, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 2/3 diện tích lãnh thổ. Ảnh: Ukrainska Pravda

Ông Zelensky cho biết thêm rằng vào ngày 24/8, ông đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Ukraine” kèm huy hiệu Sao vàng cho Chuẩn tướng Andrii Biletskyi.

Theo người đứng đầu Kiev, ông đã thảo luận về các bước tiếp theo trên chiến trường với Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi cũng như đại diện Bộ Tổng tham mưu và Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara.

Ông Zelensky cũng nghe báo cáo từ Tư lệnh Lực lượng tấn công đường không Oleh Apostol và trao đổi với các chỉ huy đang tác chiến tại mặt trận Zaporizhzhia, đông nam Ukraine. Tổng thống Ukraine tiết lộ ông đã có kế hoạch tăng cường các trang thiết bị thiết yếu tại khu vực này, bao gồm cả các hệ thống robot chiến đấu mặt đất cũng như đẩy mạnh việc sản xuất và mua sắm chúng.

Ngoài ra, ông Zelensky nói sẽ chỉ đạo quân đội áp dụng cách tiếp cận bài bản hơn trong các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào các mục tiêu Nga, đồng thời thống nhất các quyết định nhân sự cần thiết với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Ukraine.

Nga - Ukraine trao đổi thêm tù binh

Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova hôm 26/8 tuyên bố nước này và Ukraine vừa tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới ở Belarus.

"Tuần trước đã có cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 103 người mỗi bên và hôm nay là cuộc trao đổi 10 người mỗi bên. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các đợt trao đổi tiếp theo và hy vọng chúng sẽ sớm diễn ra", bà Lantratova phát biểu.

Bà Lantratova nói thêm rằng đợt trao đổi tuần trước bao gồm khoảng 31 quân nhân bị thương. Hình ảnh do quan chức này chia sẻ cho thấy đợt trao đổi mới nhất ngày 26/8 dường như liên quan đến các binh sĩ bị thương nặng. Đoạn video ngắn ghi lại cảnh 10 chiếc xe cứu thương xếp hàng tại sân bay gần thành phố Gomel của Belarus để chờ đón các quân nhân được trao trả.

Đây là đợt trao đổi mới nhất trong chuỗi các cuộc trao đổi tù binh giữa Moscow và Kiev, trong bối cảnh xung đột vẫn đang tiếp diễn. Ngoài việc trao đổi tù binh, hai bên còn trao đổi thi hài của các quân nhân tử trận. Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã nhiều lần đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực nhân đạo này.