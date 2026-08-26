Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow đã sử dụng 2 tên lửa hành trình Iskander và 7 máy bay không người lái (UAV) tấn công Geran-4 Seeker để bắn phá bãi phóng tên lửa của Ukraine.

"Mục tiêu đã bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/8 cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn và "lượng lớn nhiên liệu bị rò rỉ, bốc cháy trên diện tích khoảng 40.000m2".

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Quân đội Nga đã công bố hình ảnh do UAV ghi lại cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm địa điểm phóng của Ukraine sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, giới chức Nga không đề cập đến địa điểm chính xác cũng như thời gian diễn ra vụ việc.

Theo đài RT, trong các đợt tập kích riêng rẽ khác, các lực lượng Moscow cũng đã nhắm vào một loạt cơ sở lắp ráp và kho chứa UAV của Kiev.

Quân đội Nga đã tăng cường tấn công tầm xa vào các mục tiêu tại Ukraine nhằm đáp trả những đợt bắn phá liên tiếp của các lực lượng Kiev vào mạng lưới hạ tầng và cơ sở năng lượng bên trong lãnh thổ Nga. Cả Moscow và Kiev đều khẳng định họ không cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường và các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân đội.

Tuần trước, quân đội Nga thông báo đã oanh tạc một cơ sở công nghiệp thuộc công ty sản xuất vũ khí Fire Point của Ukraine, đơn vị chế tạo tên lửa FP-5 Flamingo đang được dùng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy này chuyên sản xuất linh kiện cho UAV tầm xa và tầm trung, đồng thời được sử dụng để lắp ráp và lưu trữ các tầng đẩy cho tên lửa hành trình.