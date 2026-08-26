Kênh truyền hình Zvezda dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 cho biết một đơn vị UAV trinh sát SKAT 350M thuộc Cụm quân Trung tâm đã phát hiện các vị trí ngụy trang của binh lính Ukraine tại khu vực Dnipropetrovsk. Phía Nga ước tính có khoảng 10 lính Ukraine đang đóng quân tại cứ điểm này.

Video: Zvezda News

Đơn vị UAV Nga đã ngay lập tức truyền thông tin toạ độ của cứ điểm đối phương về sở chỉ huy của trung đoàn và sau đó đến các kíp pháo binh. Đơn vị pháo tự hành Msta-S của Nga đã nhắm mục tiêu và bắn một loạt đạn pháo phân mảnh 152mm. Theo dữ liệu kiểm soát mục tiêu từ UAV, cứ điểm của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công chính xác của pháo binh Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị trinh sát thuộc Cụm quân Trung tâm đang liên tục giám sát tiền tuyến, cung cấp tọa độ chính xác cho pháo binh và UAV tấn công để kịp thời tiêu diệt các mục tiêu đã được xác định.

Theo các chuyên gia, SKAT 350M là UAV trinh sát chiến thuật do tập đoàn Kalashnikov của Nga phát triển. Mẫu UAV này được nâng cấp từ dòng Supercam 350 nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát, theo dõi và truyền hình ảnh theo thời gian thực.

SKAT 350M sử dụng động cơ điện cánh quạt, thiết kế cánh bay, hoạt động êm và có khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm nhờ cảm biến quang điện và hồng ngoại. UAV này có sải cánh khoảng 3,2 - 3,5m, khối lượng cất cánh tối đa 15kg và mang tải trọng cảm biến khoảng 2,5kg.

SKAT 350M đạt tốc độ bay từ 72 - 120 km/h, thời gian hoạt động liên tục tới 4 tiếng, tầm điều khiển và truyền video 70 - 100km cùng trần bay tối đa 6.000m. Máy bay được phóng bằng bệ phóng và hạ cánh bằng dù tự động hoặc bán tự động.

Trong khi đó, pháo tự hành 2S19 Msta-SM2 được quân đội Nga đưa vào biên chế từ năm 2017. Hệ thống có khối lượng 42,7 tấn; chiều dài 11,9m tính cả nòng. Khả năng nâng góc nòng của 2S19 Msta-SM2 nằm trong khoảng -4 đến 70 độ, góc quay 360 độ và kíp vận hành gồm 5 binh sĩ. Hệ thống đặt trên khung gầm xe bánh xích có thể di chuyển với vận tốc 65 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động 500km.

Tầm bắn của 2S19 Msta-SM2 khi sử dụng đạn pháo thông thường và đạn dẫn đường tăng tầm thế hệ mới Krasnopol-D lần lượt là 30km và 43km. Mỗi phiên bản 2S19 Msta-S trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực khác nhau, trong đó 2S19 Msta-SM2 tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và nạp đạn tự động cho phép tăng tốc độ bắn lên 10 phát/phút. Ngoài ra, trên xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108mmR với cơ số 300 viên để chống lại bộ binh đối phương, hệ thống phóng lựu đạn khói, hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh - hóa, khí tài trinh sát đêm cho lái xe.