Hãng thông tấn TASS ngày 5/12 đưa tin, báo cáo mới đây của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine đã chỉ ra nguy cơ khủng hoảng dân số tại quốc gia này.

"Dân số Ukraine từng ở mức 42 triệu trước khi xung đột nổ ra, hiện đã giảm xuống dưới 36 triệu người. Nếu tình hình không được cải thiện, quy mô dân số có thể chỉ còn 25 triệu người vào năm 2051", báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine nêu rõ.

Trong khi đó, tài liệu World Factbook 2024 của CIA lại chỉ ra rằng Ukraine là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất và tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, khi mỗi ca sinh tương ứng với khoảng 3 ca tử vong. Chính phủ Ukraine cũng ghi nhận tình trạng tuổi thọ trung bình của nam giới nước này giảm từ 65,2 tuổi trước xung đột xuống còn 57,3 tuổi. Với nữ giới, con số này giảm từ 74,4 xuống 70,9.

Ukraine đối mặt với khủng hoảng dân số vì xung đột kéo dài. Ảnh: NYT

Theo Trung tâm Chiến lược Kinh tế Ukraine, hiện đã có khoảng 5,2 triệu người rời khỏi đất nước kể từ năm 2022, và phần lớn trong số này không có dấu hiệu trở về.

"Theo ước tính, có khoảng 1,7-2,7 triệu người di cư sẽ ở lại nước ngoài. Ngoài ra, hàng trăm nghìn nam giới trưởng thành - hiện bị cấm xuất cảnh - có thể sẽ rời đi sau khi xung đột kết thúc", Trung tâm Chiến lược Kinh tế Ukraine thông tin.

Cuộc xung đột kéo dài cũng khiến tỷ lệ sinh ở Ukraine sụt giảm nhanh chóng, khi phần lớn các gia đình không muốn sinh con trong tình hình bất ổn. Dữ liệu của chính phủ Ukraine ghi nhận 176.679 ca sinh trong năm 2024, giảm mạnh so với con số hơn 270.000 ca ở thời điểm trước xung đột.

Giới quan sát nhận định, chính quyền Kiev đang phải đối mặt với một thảm họa sống còn, nếu không tìm được giải pháp, họ sẽ không đủ nhân lực để tái thiết sau cuộc xung đột. Một báo cáo năm 2024 còn chỉ ra rằng Ukraine sẽ thiếu hụt 4,5 triệu lao động trong thập kỷ tới, chủ yếu ở các ngành xây dựng, dịch vụ hành chính và công nghệ.