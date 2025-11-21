Theo RT, nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko ngày 20/11 đã công bố một văn bản được cho là thỏa thuận hòa bình 28 điểm mà Mỹ mới gửi cho Kiev trong tuần này.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận về việc nhận được dự thảo hòa bình mới, đánh giá rằng kế hoạch này "có thể giúp thúc đẩy lại tiến trình ngoại giao", đồng thời sẵn sàng thảo luận thêm với Mỹ.

Nội dung của thỏa thuận hòa bình 28 điểm do ông Goncharenko đăng tải:

1. Chủ quyền của Ukraine sẽ được xác nhận.

2. Nga, Ukraine và châu Âu sẽ ký một thỏa thuận không sử dụng vũ lực toàn diện.

3. Nga cam kết không có động thái quân sự với các quốc gia láng giềng, NATO cam kết không mở rộng thêm.

4. Mỹ đóng vai trò trung gian để Nga và NATO đối thoại giảm leo thang.

5. Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

6. Kiev bị giới hạn quy mô lực lượng vũ trang ở mức 600.000 quân.

7. Ukraine đồng ý ghi vào hiến pháp việc không gia nhập NATO. NATO bổ sung điều khoản không tiếp nhận Ukraine.

8. NATO cam kết không triển khai binh lính tới Ukraine.

9. Máy bay chiến đấu của châu Âu sẽ đồn trú ở Ba Lan.

10. Điều khoản đảm bảo an ninh của Mỹ:

- Mỹ sẽ nhận bồi hoàn cho bảo đảm an ninh

- Nếu Ukraine tấn công Nga, bảo đảm sẽ mất hiệu lực.

- Nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ, mọi lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục và mọi lợi ích của thỏa thuận dành cho Moscow sẽ bị hủy bỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

11. Ukraine giữ quyền gia nhập EU và sẽ được hưởng ưu đãi thị trường ngắn hạn trong thời gian xem xét.

12. Một gói tái thiết toàn diện cho Ukraine.

13. Nga trở lại nền kinh tế toàn cầu: Các lệnh trừng phạt với Moscow sẽ được dỡ bỏ dần, Nga cũng sẽ được mời trở lại G8.

14. Phương án sử dụng tài sản đóng băng của Nga:

- 100 tỷ tài sản Nga sẽ được đầu tư vào nỗ lực tái thiết Ukraine, Mỹ nhận 50% lợi nhuận từ hoạt động này

- Châu Âu đóng góp thêm 100 tỷ USD để tăng tổng giá trị tái thiết Ukraine.

- Tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu sẽ được giải phóng. Phần tài sản còn lại sẽ được gửi vào một quỹ đầu tư chung Mỹ - Nga.

15. Thành lập nhóm công tác Mỹ - Nga để bảo đảm việc thực thi thỏa thuận.

16. Nga ban hành luật cam kết không tấn công Ukraine và châu Âu.

17. Mỹ và Nga sẽ gia hạn hiệu lực các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí, bao gồm START-1.

18. Ukraine duy trì quy chế phi hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT).

19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hoạt động lại dưới sự giám sát của IAEA, sản lượng điện sẽ chia đôi cho Nga và Ukraine.

20. Nga và Ukraine phát triển các chương trình giáo dục nhằm thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa.

21. Thực tế lãnh thổ:

- Crưm, Luhansk và Donetsk được công nhận trên thực tế là của Nga. Mỹ cũng sẽ công nhận.

- Kherson và Zaporizhzhia được giữ nguyên theo đường tiếp xúc hiện tại, đồng nghĩa với công nhận thực tế theo ranh giới đó.

- Nga từ bỏ các khu vực đang kiểm soát ở Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk.

- Ukraine rút quân khỏi phần còn lại của Donetsk mà họ đang kiểm soát. Khu vực rút quân sẽ trở thành vùng đệm phi quân sự, được quốc tế công nhận là lãnh thổ Nga, nhưng Moscow không được gửi binh lính tới đây.

22. Nga và Ukraine cam kết không thay đổi hiện trạng lãnh thổ bằng vũ lực.

23. Nga không cản trở hoạt động thương mại của Ukraine trên sông Dnipro. Hai bên cũng sẽ đạt thỏa thuận về vận chuyển ngũ cốc tự do qua Biển Đen.

24. Thành lập ủy ban nhân đạo.

25. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử 100 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết.

26. Toàn bộ các bên liên quan đến xung đột sẽ được ân xá.

27. Thỏa thuận này có tính ràng buộc pháp lý, được thực thi và bảo đảm bởi một hội đồng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu.

28. Khi Nga và Ukraine ký vào biên bản ghi nhớ, cả hai bên sẽ ngay lập tức rút quân về các vị trí đã thống nhất để bắt đầu triển khai thỏa thuận.