Trang tin Euronews ngày 25/11 đã tiến hành kiểm chứng tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard rằng số tiền EU dùng để nhập khẩu từ Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng, đã vượt qua tổng số viện trợ mà liên minh dành cho Ukraine.

"Kể từ khi xung đột nổ ra, các quốc gia châu Âu đã hỗ trợ cho Ukraine 187 tỷ Euro. Cùng khoảng thời gian này, chúng ta đã nhập khẩu 201 tỷ USD dầu và khí đốt từ Nga. Nếu tính thêm các loại hàng hóa khác, tổng số tiền nhập khẩu là 311 tỷ Euro", bà Stenergard phát biểu vào ngày 20/11.

Ngoại trưởng Thụy Điển nhấn mạnh, các con số chỉ ra thực tế rằng mức hỗ trợ của EU dành cho Ukraine đang âm 124 tỷ euro.

EU vẫn nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa từ Nga. Ảnh: vijesti

EU nhập khẩu từ Nga bao nhiêu?

Báo cáo của Eurostat cho biết, dù tổng kim ngạch nhập khẩu từ Nga của EU đã giảm khoảng 89% so với trước xung đột, nhưng đây vẫn là con số rất lớn. Kể từ tháng 2/2022, các thành viên EU đã chi 216 tỷ Euro để mua nhiên liệu hóa thạch, dầu thô, khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

"Tính riêng trong tháng 10/2025, Hungary, Slovakia, Pháp, Bỉ và Romania đã chi tổng cộng 938 triệu Euro để mua nhiên liệu hóa thạch Nga", nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) tiết lộ.

Theo thống kê của Hội đồng châu Âu, khí đốt Nga vẫn chiếm khoảng 13% lượng nhập khẩu của EU trong năm 2025, giảm 5% so với năm ngoái, nhưng vẫn ở mức cao.

Nếu tính cả các mặt hàng như phân bón, nickel, sắt, thép,... dữ liệu của Eurostat chỉ ra rằng, EU đã nhập 297 tỷ Euro hàng hóa Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra.

EU viện trợ cho Ukraine bao nhiêu?

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu, các nước thành viên EU đã cung cấp hơn 187 tỷ Euro cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, trong đó khoảng 35% là các khoản vay ưu đãi cao.

Dữ liệu của Viện Kiel lại chỉ ra rằng, các tổ chức thuộc EU và các nước thành viên đã phân bổ 150 tỷ Euro cho Ukraine kể từ đầu xung đột. Nếu tính thêm các nước châu Âu không thuộc EU như Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Anh, tổng viện trợ phân bổ là 177 tỷ Euro.

Nếu tính cả các cam kết chưa được phân bổ thì tổng số tiền viện trợ của EU sẽ đạt mức 214 tỷ Euro, nếu tính thêm các quốc gia châu Âu khác là 273 tỷ euro.

Dựa trên số liệu chính thức của Ủy ban châu Âu về viện trợ và tổng nhập khẩu EU từ Nga, có thể thấy tuyên bố của Ngoại trưởng Thụy Điển là tương đối chính xác.