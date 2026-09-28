Tờ Kyiv Independent ngày 28/9 đưa tin, Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi mới đây tuyên bố rằng khả năng ứng phó của Kiev trong mùa đông năm nay đã được cải thiện hơn rất nhiều so với năm ngoái.

"Nhờ sự nỗ lực của chính quyền trung ương và địa phương, các doanh nghiệp nhà nước cùng nhiều cơ quan liên quan, chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông. Hiện có nhiều cơ sở trọng yếu được trang bị thêm nguồn điện dự phòng, trong khi các hạ tầng quan trọng cũng được tăng cường bảo vệ", ông Koretskyi cho biết.

Thủ tướng Koretskyi khẳng định chính quyền Kiev đã tích trữ thêm nhiều thiết bị dự phòng và phụ tùng, đồng thời tăng số lượng đội sửa chữa và máy móc để có thể nhanh chóng khắc phục thiệt hại nếu hạ tầng năng lượng tiếp tục bị tấn công. Tuy vậy, ông Koretskyi cũng thừa nhận những nguy cơ từ việc Nga đang tích trữ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa để triển khai trong mùa đông.

Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi. Ảnh: X/@KoretskyiUA

Trong một tuyên bố khác, Thủ tướng Koretskyi cũng đã giải thích về khoản thiếu hụt 27 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng của Ukraine.

"Ukraine cần ít nhất 155 tỷ USD cho cuộc xung đột với Nga trong năm nay. Đó là tổng chi phí của cuộc xung đột khi tính cả các nhu cầu từ ngân sách và ngoài ngân sách, bao gồm hỗ trợ quân sự và hậu cần trực tiếp từ các đối tác. Chúng tôi đang chuẩn bị tài liệu để nhận khoản vay hơn 100 tỷ USD từ các đối tác châu Âu. 27 tỷ USD trong tổng số 155 tỷ USD đó sẽ được tính vào khoản vay này", ông Koretskyi nói.

Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine cần huy động 27 tỷ USD để lấp khoản thiếu hụt trong ngân sách quốc phòng trong vòng 2 tháng tới, nếu không, nước này có nguy cơ không thể mua vũ khí vào đầu năm sau.

Theo Kyiv Indepdendent, Ukraine hiện vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng từ mùa đông năm ngoái, trong khi vấn đề thiếu hụt tên lửa đánh chặn của các hệ thống Patriot vẫn là nguy cơ lớn nhất với Kiev trong mùa đông năm nay.