Ông Mykhailo Fedorov, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, thông báo nước này sẽ cho phép các quốc gia đồng minh sử dụng dữ liệu chiến trường thu thập được trong 4 năm xung đột với Nga để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

"Các đối tác muốn dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống để họ có thể huấn luyện các sản phẩm phần mềm của mình dựa trên nguồn thông tin này", ông Fedorov chia sẻ với báo giới tại Kiev.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã tích lũy một kho dữ liệu khổng lồ chưa từng có, bao gồm lượng lớn video từ đội bay không người lái (drone). Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi số Fedorov đã đặt nguồn dữ liệu này làm trọng tâm trong chiến lược tác chiến.

Ông Fedorov được xem là "kiến trúc sư" đứng sau mô hình "quốc gia số" của Ukraine. Ông nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ tốc độ chuyển đổi nhanh chóng nền tảng công nghệ quốc phòng, đặc biệt là các chương trình máy bay không người lái tiên tiến.

Ngoài ra, ông còn là cha đẻ của cơ chế thưởng thuộc chương trình "Đội quân Drone". Theo đó, các đơn vị quân đội được tích điểm dựa trên thành tích tiêu diệt nhân lực và khí tài đối phương. Số điểm này sau đó có thể dùng để quy đổi lấy các trang thiết bị khác nhau trên nền tảng Brave1.

Nguồn dữ liệu chiến tranh được đánh giá là vô giá đối với các công ty phát triển AI, vốn cần lượng thông tin lớn để dự đoán mô hình và cải thiện khả năng ra quyết định trong môi trường phức tạp như chiến tranh.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ hợp tác với công ty công nghệ Palantir để ra mắt một "phòng dữ liệu" (data room). Sáng kiến này giúp các đồng minh huấn luyện AI nhằm mục đích đánh chặn drone đối phương và bảo vệ không phận Ukraine.

"Ngày nay, dữ liệu tiền tuyến có giá trị phi thường. Đó là lý do chúng tôi xây dựng trung tâm dữ liệu để huấn luyện các mô hình AI của họ", ông Fedorov nhấn mạnh.

Chương trình sẽ hoạt động như một phần của nền tảng Brave1 - đơn vị cung cấp hỗ trợ tổ chức và tài chính cho các dự án công nghệ quốc phòng. Một cổng thông tin trực tuyến đã được mở để các công ty gửi yêu cầu truy cập tập dữ liệu.

Ông Fedorov cho biết Ukraine đang phát triển các giải pháp phòng không tự hành và đã mang lại kết quả, nhưng hy vọng chương trình mới sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển và thu hút sự tham gia sâu hơn của các đồng minh. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Ukraine đang hợp tác nghiên cứu phát triển (R&D) với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Rand tại Mỹ, cũng như Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI).

