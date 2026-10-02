Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào một cây cầu chiến lược ở Kiev trong một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Trang tin Strana trích dẫn lời một quan chức Ukraine cho hay cây cầu bị bắn phá là cầu Pivdennyi (Cầu Nam), một trong những tuyến đường chính bắc qua sông Dnieper ở Kiev và đảm nhận tới 90% lưu lượng giao thông đường bộ giữa khu vực tả ngạn và hữu ngạn của Ukraine. Trang tin này cho biết thêm cây cầu còn đóng vai trò là hành lang vận chuyển huyết mạch cho khí tài quân sự và các loại hàng hóa khác được chuyển ra tiền tuyến.

Hình ảnh cầu Pivdennyi (Cầu Nam) ở Kiev bị UAV tấn công hôm 1/10. Video: Pravda

Theo các báo cáo, Nga đã tấn công cầu Pivdennyi trong ít nhất 3 đợt tập kích bằng UAV vào ngày 1/10, nhắm vào các khu vực xung quanh trụ cầu và mặt cầu. Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những vụ nổ lớn tại hiện trường kèm theo các cột khói đen dày đặc bốc lên không trung.

Kết quả kiểm tra sơ bộ sau 2 đợt tấn công đầu tiên cho thấy không có hư hại nghiêm trọng về kết cấu và giao thông trên cầu sau đó đã được khôi phục. Tuy nhiên, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói một đợt tấn công sau đó đã làm hư hại trụ cầu, lan can, mặt cầu và kết cấu bê tông bảo vệ bao quanh tuyến đường sắt đô thị. Giao thông qua cầu một lần nữa bị đình chỉ.

Hỏa hoạn xảy ra sau khi cầu Pivdennyi trúng hỏa lực của UAV Nga. Ảnh: Ukrainska Pravda

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng xác nhận các vụ tập kích vào cây cầu chiến lược ở Kiev. Trước đó, Moscow từng tuyên bố các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống hậu cần đang được quân đội Ukraine sử dụng.

Giới chức và truyền thông Ukraine đã lên tiếng cảnh báo về loại UAV Geran mới, sử dụng động cơ phản lực của Nga. Loại UAV này bay nhanh hơn nhiều so với các mẫu sử dụng động cơ cánh quạt trước đây và khó bị đánh chặn hơn.

Trong những tháng gần đây, cả Nga và Ukraine đều gia tăng các vụ tấn công tầm xa nhắm vào nhau. Moscow mô tả các hoạt động của mình là động thái đáp trả "chiến dịch gây sức ép" do Kiev công bố vào mùa hè. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng cảng biển, các tàu chở khí tài quân sự và các nhà máy sản xuất vũ khí, bao gồm cả những cơ sở chế tạo linh kiện cho UAV và tên lửa của đối phương.