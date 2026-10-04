Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bất ngờ đến thăm Kiev nhằm tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo báo Pravda, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 4/10 đã có chuyến thăm không công bố trước tới thủ đô Kiev của Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức tới Ukraine bằng tàu hỏa và được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tiếp đón tại ga.

"Ukraine có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Berlin. Nếu Nga không bị ngăn chặn thì sớm hay muộn họ cũng đối đầu với châu Âu", ông Merz nói.

Trong khi đó, ông Sybiha cho biết: "Phái đoàn Đức và Ukraine sẽ có các cuộc thảo luận thực chất, tập trung vào việc củng cố năng lực phòng thủ và khả năng chống chịu của chúng tôi cũng như an ninh chung của châu Âu".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@bundeskanzler

Nguồn tin từ chính phủ Đức tiết lộ Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và 10 lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng đã tháp tùng Thủ tướng Merz tới Kiev. Trong chuyến đi lần này, ông Merz sẽ công bố một gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, bao gồm khoản viện trợ quân sự trị giá 1,13 tỷ USD và 393 triệu USD dành cho việc sửa chữa trong lĩnh vực năng lượng.

Thủ tướng Merz dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về "tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, châu Âu và quốc tế".

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo các nhà ngoại giao nước ngoài hạn chế đến Kiev để đảm bảo an toàn.

Nga tiếp tục tấn công cầu ở Kiev

Theo báo Kyiv Independent, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko mới đây đã xác nhận việc Nga tiếp tục dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công cầu Bắc vào sáng 4/10.

"Đây là ngày thứ 4 liên tiếp mà Nga tấn công các cây cầu xung quanh Kiev. Chỉ trong tuần này, Nga đã phóng hơn 1.900 UAV, 1.700 quả bom và 25 tên lửa vào Ukraine", ông Klitschko cho hay.

Hiện vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về mức độ thiệt hại trong vụ tấn công, nhưng ông Klitschko thống kê đã có 2 người bị thương, trong khi mặt đường và một đường ống sưởi bị hư hại.

Từ ngày 1 - 3/10, các cây cầu Nam và Bắc ở Kiev đã liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Mục tiêu chính của hoạt động này là làm gián đoạn công tác hậu cần của Ukraine.