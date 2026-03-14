Hãng thông tấn CNN đưa tin, Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran sáng nay (14/3) khẳng định lực lượng vũ trang Tehran sẽ nhắm đến tất cả các hạ tầng dân sự có liên quan đến năng lượng và kinh tế của Mỹ ở Trung Đông, nếu như Washington tấn công các cơ sở năng lượng của Tehran.

“Đây là lời cảnh báo dành cho chính quyền Mỹ. Để đáp lại những phát biểu hiếu chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng tôi tuyên bố rằng trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu mỏ, kinh tế và năng lượng của Cộng hòa Hồi giáo Iran thì tất cả các cơ sở dầu khí, kinh tế và năng lượng thuộc quản lý của các tập đoàn dầu khí trong khu vực có cổ phần của Mỹ hoặc hợp tác với Mỹ sẽ bị phá hủy ngay lập tức”, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya cho hay.

Theo CNN, lời cảnh báo trên được phía Tehran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Trump xem xét việc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg nếu Iran vẫn tiếp tục cản trở việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Thời gian qua, giá dầu thế giới đã biến động mạnh do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, cũng như Tehran cho phong tỏa khu vực eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Theo dữ liệu cập nhật từ trang Yahoo Finance, giá dầu thô Brent vào cuối ngày 13/3 đang ở mốc 103,86 USD/thùng.