Tính tới ngày 7/5, giao tranh ở vùng biên giới Kursk của Nga vẫn tiếp diễn, sau khi quân đội Ukraine triển khai đợt đột kích mới cách đó 2 ngày.

Theo hãng tin RT, các cuộc tấn công đang nhắm vào một số địa điểm, bao gồm các làng Tetkino và Novy Put ở ngay phía đông khu vực bị quân Ukraine xâm nhập vào tháng 8/2024, nhưng đã được quân Nga giải phóng hoàn toàn vào đầu năm nay.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: FPRI

Igor Kimakovsky, một quan chức cấp cao trong chính quyền nước cộng hòa Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine, cho hay: "Tại Tetkino và gần Novy Put hơn, các lực lượng Kiev đã tiến hành trinh sát có vũ trang trong ngày thứ 2 liên tiếp và đang cố gắng rà phá các rào chắn mìn cũng như kỹ thuật của chúng tôi để đưa quân tới khu vực này".

Làng Tetkino từng là mục tiêu trong một nỗ lực xâm nhập bất thành của Ukraine vào tháng 3/2024. Làng Novy Put cũng từng chứng kiến các ​​cuộc giao tranh dữ dội nhất vào tháng 11/2024, khi binh lính Ukraine cố gắng bao vây quân Nga tiến vào khu vực Kursk.

Nhiều đoạn video được cho quay ở phía nam Tetkino cho thấy, quân đội Ukraine triển khai các xe phá mìn để chọc thủng phòng tuyến biên giới đã được gia cố, loại bỏ mìn, các kim tự tháp bê tông “răng rồng” và những chướng ngại vật khác.

Các lực lượng Kiev đã sử dụng các phương tiện gồm IMR-2 do Liên Xô cũ sản xuất, xe công binh Wisent 1 do Đức cung cấp và xe rà phá mìn UR-77 Meteorit do Liên Xô cũ thiết kế cho chiến dịch đột kích xuyên biên giới, nhưng bị các máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga tấn công, buộc họ phải bỏ lại các phương tiện.

Quân Ukraine đã cố gắng sơ tán các binh sĩ điều khiển những phương tiện trên bằng xe địa hình 4 bánh. Tuy nhiên, họ cũng đã trở thành nạn nhân của FPV Nga.

Nhiều xe bọc thép của Ukraine đã cố gắng tiến vào các vị trí của Nga gần Tetkino, nhưng cũng bị ngăn chặn. Một trong những video được quay từ khu vực này cho thấy, một xe bọc thép M1117 do Mỹ cung cấp cho Kiev đã bị UAV mang theo 2 đầu đạn PRG-7 của Nga tấn công.

Dù vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ từ phía quân đội Nga, các lực lượng Ukraine đã tiếp cận được mũi cực tây của Tetkino, chỉ cách biên giới 100m vào ngày 6/5. Nhóm binh sĩ Ukraine được cho đã xâm nhập vào một số ngôi nhà của người dân ở ngoại ô Tetkino. Tuy nhiên, sau đó họ đã phải hứng chịu các cuộc không kích và pháo kích, rồi bị đẩy lùi qua biên giới vào cuối ngày.

Tình huống tương tự cũng xảy ra gần làng Novy Put, nơi quân đội Ukraine huy động xe phá mìn để đột kích, nhưng rốt cuộc mất những phương tiện này ở cánh đồng trống. Trong một đoạn video, chiếc IMR-2 của Ukraine đã đâm vào mìn khi cố gắng vượt qua hào chống tăng và công sự ở biên giới. Ngay sau vụ nổ, một chiếc xe bọc thép chở bộ binh Ukraine đi theo sau xe phá mìn IMR-2 cũng bị ít nhất một FPV Nga bắn trúng.

Trong các đợt xâm nhập mới, Ukraine đã tích cực sử dụng xe địa hình 4 bánh để triển khai bộ binh nhanh chóng, thay vì chỉ dựa vào xe bọc thép. Song, một đoàn xe gồm 10 xe 4 bánh của Ukraine đã bị phá hủy trên đường đến Novy Put.

Đoạn video ảnh nhiệt phản ánh những xe địa hình 4 bánh di chuyển nhanh trên một con đường hướng tới làng Novy Put. Khi nhóm này dừng lại, họ đã bị đạn pháo Nga tấn công.