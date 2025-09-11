“USV có thể thực hiện những nhiệm vụ mà con người không thể làm. Yểm trợ hỏa lực, sơ tán nhanh khỏi các khu vực bờ biển, vận chuyển đạn dược tới những vùng nguy hiểm nhất. Lính bộ binh của chúng tôi đã trình diễn cách vận hành USV Barracuda, tạo ra đơn vị đặc nhiệm cùng tên”, Lữ đoàn Phòng thủ bờ biển độc lập số 40 cho hay.

Video: Pravda

Được biết, USV Barracuda được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống theo dõi và kiểm soát từ xa hiện đại để giảm thiểu nguy cơ xảy ra lỗi cũng như đảm bảo khả năng hoạt động tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết, thời gian và dưới hỏa lực của đối phương.

Khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Kiev không sở hữu lực lượng hải quân hùng mạnh. Do đó, Ukraine đã chuyển sang giao tranh bất đối xứng và thực hiện chiến dịch tấn công bằng tên lửa cũng như USV nội địa để tàn phá Hạm đội Biển Đen của Nga.

Ukraine bắt đầu sử dụng USV cho nhiệm vụ tấn công vào năm 2024, khi nhắm tới các giàn khoan ngoài khơi của Nga, nơi vốn được sử dụng cho mục đích quan sát và tác chiến điện tử.