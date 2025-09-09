Theo hãng tin RT, chia sẻ trên Telegram hôm 8/9 về tình hình trên tiền tuyến, ông Syrsky cho hay: “Tháng 8/2025 là tháng khó khăn với quân đội chúng tôi. Đối phương chiếm ưu thế gấp 3 - 4 lần về binh sĩ và phương tiện. Tại những khu vực trọng điểm, số lượng binh sĩ Nga tập trung cũng gấp chúng tôi 4 - 6 lần”.

Binh sĩ Ukraine tham gia tập trận ở Donetsk. Ảnh: New York Times

Tướng Ukraine nói thêm, những nỗ lực chính của Kiev hiện tập trung vào việc kiềm chế binh lính Nga tiến thêm ở các khu vực Limansky, Dobropolsky, Pokrovsky và Novopavlovsky. Đây là những nơi ông Syrsky mô tả “bị đe dọa nhiều nhất”.

Cũng theo ông Syrsky, các lực lượng Kiev chỉ đạt được những bước tiến có giới hạn tại một vài khu vực. Song, ông khẳng định họ “vẫn đi đúng hướng” trong việc làm “kiệt quệ và phá hủy” quân đội Nga.

Ngược lại, Nga kêu gọi một giải pháp ngoại giao để chấm dứt giao tranh với Ukraine, nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự cho tới khi giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ dẫn tới xung đột giữa hai nước. Ngoài ra, Moscow nhấn mạnh, mọi giải pháp giải quyết xung đột đều phải đảm đảm bảo việc phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, quy chế trung lập và phi hạt nhân của Ukraine cũng như việc công nhận các khu vực gồm bán đảo Crưm, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia là một phần lãnh thổ của Nga.

Trước đó, bình luận về chiến dịch tấn công vào cuối tháng 8, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, binh lính Nga sẽ tận dụng lợi thế và tiếp tục tấn công ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, Nga đã đẩy mạnh "cuộc tấn công không ngừng nghỉ" trên hầu hết khu vực tiền tuyến.

"Phân tích tình hình quân đội Ukraine cho thấy, trong mùa xuân và mùa hè, đối phương đã tập trung mọi nỗ lực để làm chậm cuộc tấn công của chúng tôi, nhưng họ đã hứng chịu tổn thất nặng nề", ông Gerasimov nói.

"Kết quả các lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải điều chuyển những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất từ ​​hướng khủng hoảng này sang hướng khủng hoảng khác để 'bịt lỗ hổng'. Hiện nay, sáng kiến ​​chiến lược hoàn toàn thuộc về quân đội Nga", ông Gerasimov nhấn mạnh.