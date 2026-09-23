Máy bay không người lái đánh chặn UAV Zorelit v5 do Ukraine sản xuất, nhìn từ phía trước. (Nguồn: Công ty Vlyuchnyk LLC/militarnyi.com)

Ukraine vừa chính thức trình làng một mẫu UAV đánh chặn mới được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện phòng không tầm thấp trước các mối đe dọa tốc độ cao.

Ngày 21/9/2026, công ty Vluchnyk công bố hoàn thành toàn bộ chu trình thử nghiệm nội bộ của UAV đánh chặn Zorelit v5, còn được gọi là Starship và sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị quân đội.

Đây là phiên bản nâng cấp từ Zorelit v4 đã từng được sử dụng thực chiến, được biên chế và cấp mã định danh NATO (NSN).

UAV Zorelit v5 được phát triển với mục tiêu chính là đối phó các UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực như Geran-3 và Geran-4 (phiên bản Shahed phản lực của Nga), bên cạnh các mục tiêu chậm hơn như UAV trinh sát, Gerbera và Geran-2.

Điểm then chốt nằm ở khả năng đánh chặn trực tiếp trên đường bay của mục tiêu thay vì chỉ chờ đối phương bay vào vùng phòng thủ cố định.

Với tốc độ tối đa công bố 416 km/h, UAV Zorelit v5 có dư dả khoảng cách tốc độ so với các mục tiêu phản lực đang bay ở tốc độ hành trình khoảng 300-350 km/h.

Máy bay không người lái đánh chặn UAV Zorelit v5, nhìn từ phía trước. Ảnh: Công ty Vluchnyk LLC/militarnyi.com

Về thông số kỹ thuật, UAV Zorelit v5 đạt tầm bay tối đa 47 km trên một lần sạc pin. Khi bay ở tốc độ hành trình khoảng 200 km/h, thời gian lưu không đạt khoảng 17 phút, đủ để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn ngắn hạn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao.

Đầu đạn mang theo có khối lượng từ 300 đến 600 gram, phù hợp với nhiệm vụ tiêu diệt UAV cỡ nhỏ đến trung bình.

Hệ thống tiêu chuẩn bao gồm gimbal camera, mô-đun điều khiển ELRS hỗ trợ nhiều dải tần, máy phát video 2,5 W và bo mạch kích nổ với khả năng điều khiển từ xa kèm chốt an toàn vật lý.

Công nghệ dẫn đường là điểm nhấn đáng chú ý. UAV Zorelit v5 có thể trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tự động phát hiện, theo dõi và chiếu sáng mục tiêu, đồng thời thực hiện dẫn đường giai đoạn cuối (terminal guidance) khi áp sát đối thủ.

UAV Zorelit v5 còn tích hợp được với hệ thống SkyMap, cho phép tự động bay đến khu vực mục tiêu và chọn quỹ đạo đánh chặn tối ưu.

Sự kết hợp giữa điều khiển từ xa truyền thống và các chế độ tự động giúp giảm tải cho người điều khiển/vận hành (operator) trong môi trường tác chiến phức tạp, nơi số lượng mục tiêu có thể xuất hiện đồng thời rất lớn.

Ukraine tung UAV đánh chặn Zorelit v5 tốc độ 416 km/h ‘săn’ Shahed phản lực Nga trực tiếp trên đường bay. Ảnh: thedefensenews.com

Việc phát triển dựa trên nền tảng Zorelit v4 đã được kiểm chứng thực tế mang lại lợi thế lớn về độ tin cậy. Các giải pháp kỹ thuật từng chứng tỏ hiệu quả trên chiến trường được kế thừa và tối ưu hóa cho tốc độ cao hơn.

Giá thành công bố khoảng 89.500 hryvnia (tương đương khoảng 2.000 USD) tùy cấu hình, ở mức cạnh tranh so với nhiều hệ thống đánh chặn khác, giúp Ukraine có thể sản xuất và triển khai với quy mô lớn hơn.

UAV Zorelit v5 phản ánh rõ xu hướng phát triển UAV đánh chặn của Ukraine: tập trung vào tốc độ, chi phí hợp lý và khả năng thích ứng nhanh với các mối đe dọa mới như Shahed phản lực.

Với tốc độ vượt trội 416 km/h, tầm bay 47 km và tùy chọn trí tuệ nhân tạo (AI), mẫu UAV Zorelit v5 không chỉ là vũ khí phòng thủ mà còn là lời đáp trả kỹ thuật trước sự tiến hóa không ngừng của các drone tấn công đối phương.

(Theo militarnyi.com, newsukraine.rbc.ua, thedefensenews.com, united24media.com, thedefender.media)