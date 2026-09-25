Phóng máy bay không người lái UAV Raybird (ACS-3) của Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk ngày 22/6/2026. (Ảnh: Dmytro Smolienko/Ukrinform/kyivindependent.com)

Lục quân Mỹ vừa chính thức đặt mua một trong những UAV trinh sát đã được kiểm chứng chiến trường nhiều nhất từ Ukraine.

Ngày 18/9/2026, Army Contracting Command tại Redstone Arsenal đã trao cho Skyeton Inc. - chi nhánh Mỹ của công ty Skyeton Ukraine, hợp đồng trị giá 10,64 triệu USD để cung cấp phần cứng và dịch vụ liên quan đến hệ thống máy bay không người lái UAV Raybird.

Đây là một trong những hợp đồng trực tiếp đầu tiên đưa nền tảng UAV Raybird Ukraine vào biên chế Mỹ sau hàng trăm nghìn giờ bay thực chiến.

UAV Raybird, còn được biết đến với tên ACS-3, là UAV trinh sát cánh cố định cỡ nhỏ được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ kéo dài thay vì tốc độ cao hay khả năng mang vũ khí.

Khác với nhiều UAV chiến đấu hiện đại chú trọng tấn công, UAV Raybird ưu tiên khả năng bay lượn lâu, thu thập thông tin tình báo, giám sát và chỉ thị mục tiêu trong thời gian dài.

Hệ thống đã tích lũy hơn 350.000 giờ bay chiến đấu tại Ukraine kể từ năm 2018, trở thành một trong những nền tảng ISR được thử thách thực tế nhiều nhất trong cuộc xung đột hiện nay.

Máy bay không người lái UAV Raybird. Ảnh: Skyeton/defence-blog.com

Về mặt kỹ thuật, UAV Raybird nổi bật với thời gian bay liên tục gần 28 giờ và tầm hoạt động vượt 2.500km mà không cần hạ cánh.

Độ cao hoạt động tối đa đạt 5.500 mét, cho phép UAV Raybird bay trên nhiều lớp phòng không tầm thấp và trung bình.

Tải trọng cảm biến dao động từ 5 đến 10kg, đủ để mang các gimbal quang điện - nhiệt ổn định, camera độ phân giải cao hoặc thiết bị thu thập tín hiệu vô tuyến.

Khung thân được tối ưu để hoạt động trong dải nhiệt độ rộng, từ môi trường giá lạnh đến nóng bức, giúp triển khai linh hoạt ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.

Việc phóng và thu hồi cũng được thiết kế đơn giản để phù hợp với điều kiện chiến trường. UAV Raybird sử dụng máy phóng cơ học (catapult) để cất cánh và thu hồi bằng dù kết hợp túi khí, cho phép triển khai nhanh chóng trong khoảng 25 phút mà không cần đường băng.

Tầm liên lạc dữ liệu thông thường vượt 200km và gần đây hệ thống đã được tích hợp liên lạc vệ tinh để mở rộng khả năng hoạt động ở khoảng cách lớn hơn.

Máy bay không người UAV Raybird rời bệ phóng. Lục quân Mỹ trao cho Skyeton Inc. hợp đồng trị giá 10,64 triệu USD cung cấp phần cứng và dịch vụ liên quan đến hệ thống UAV Raybird. (Nguồn ảnh: Skyeton/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0/armyrecognition.com)

Hợp đồng của Lục quân Mỹ không công bố số lượng cụ thể hệ thống sẽ mua hay đơn vị tiếp nhận, nhưng việc chọn Skyeton Inc. - công ty duy nhất nộp hồ sơ, cho thấy Mỹ đang quan tâm đến những nền tảng đã được “tôi luyện” trong môi trường tác chiến thực tế cao cường độ.

Skyeton cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, đồng thời hợp tác với đối tác Anh để mở rộng sang thị trường NATO.

Với thời gian bay 28 giờ, tầm xa hàng nghìn kilomet và tải cảm biến linh hoạt, UAV Raybird không phải là vũ khí tấn công ồn ào mà là “mắt thần” kiên trì trên bầu trời.

Việc Lục quân Mỹ đưa nền tảng này vào biên chế phản ánh xu hướng ngày càng rõ: các lực lượng phương Tây đang tìm kiếm những UAV đã được chứng minh bằng kinh nghiệm thực chiến thay vì chỉ dựa vào thông số trên giấy.

UAV Raybird đang dần khẳng định vị thế của mình như một giải pháp trinh sát bền bỉ, chi phí hợp lý và đã sẵn sàng cho các yêu cầu hiện đại của quân đội Mỹ.

(Theo militarnyi.com, armyrecognition.com, kyivindependent.com, thedefensenews.com, defence-blog.com)