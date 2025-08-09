Theo trang tin quân sự Militarnyi, nhóm du kích mang tên Kháng chiến Nhân dân Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cuộc đột nhập đầy kịch tính vào căn cứ quân sự Nga và sau đó cài thuốc nổ để phá hủy trực thăng Mi-28.

Ban đầu thành viên của nhóm du kích Ukraine đã xâm nhập vào căn cứ không quân gần thành phố Torzhok thuộc vùng Tver. Người này đã đặt 2 thiết bị nổ nhỏ dưới thanh chống càng đáp của chiếc Mi-28 đang đỗ tại bãi đất trống gần đường băng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người này đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường.

Video: Militarnyi

Đoạn video công bố không có cảnh quay trực thăng Nga phát nổ. Thay vào đó, nhóm du kích đã dẫn thông tin người dân địa phương báo cáo về sự xuất hiện của các tiếng nổ cùng khói bốc lên từ căn cứ không quân của Nga vào ngày 31/5 để minh chứng cho sự thành công của chiến dịch phá hoại.

Video: Militarnyi

Theo tác giả đăng video, quân đội Nga đã che giấu vụ căn cứ bị xâm nhập và trực thăng bị phá hoại.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Hồi tháng 3, trang web tình báo nguồn mở Oryx ước tính Moscow đã mất 16 chiếc Mi-28 (NATO gọi là Havoc) kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Trực thăng tấn công Mi-28 được thiết kế để truy tìm và phá hủy các phương tiện bọc thép, mục tiêu trên không và binh sĩ đối phương.