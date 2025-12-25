Trang tin quân sự Defense Express ngày 24/12 cho biết, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này triển khai xe tăng M1 Abrams ở tiền tuyến Pokrovsk, "điểm nóng" ở vùng Donetsk. Thời gian cụ thể của đoạn video không được tiết lộ.

"Các đơn vị thuộc Trung đoàn số 425 đã áp sát Pokrovsk nhờ sự yểm trợ của xe tăng Abrams, qua đó mở một mũi tiến công từ tuyến đường cao tốc ở phía tây thànhh phố. Chiến dịch cho thấy xe tăng Abrams vẫn có ảnh hưởng lớn trong môi trường tác chiến đô thị, đặc biệt khi được sử dụng một cách hợp lý", phía Ukraine nêu rõ.

Trước khi ra tiền tuyến, xe tăng Abrams trong đoạn video đã được cải tiến để đáp ứng điều kiện đặc thù ở Ukraine. Có thể thấy rõ xe tăng này được lắp thêm các hệ thống lồng sắt chống máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh đây là nguy cơ phổ biến nhất ở tiền tuyến.

Ukraine triển khai xe tăng Abrams ở mặt trận Pokrovsk. Video: Defense Express

Theo trang theo dõi quân sự Oryx, tính đến hiện tại, Ukraine đã mất 22 xe tăng M1 Abrams do Mỹ và các đối tác viện trợ. Đoạn video cũng là lần hiếm hoi xe tăng Abrams xuất hiện ở vị trí tiên phong trên tiền tuyến.

Kể từ khi xuất hiện ở Ukraine, xe tăng Abrams đã gặp rất nhiều vấn đề khi phải đối mặt với các UAV cảm tử của Nga. Trên thực tế, mẫu xe tăng do Mỹ phát triển, xuất hiện ở Ukraine là phiên bản M1A1 cũ, bị gỡ bỏ nhiều công nghệ bảo vệ như giáp uranium nghèo. Do đó, quân đội Ukraine thường phải bọc lồng sắt cho các xe tăng này để tăng thêm khả năng phòng thủ của chúng.

Tuy vậy, các binh sĩ Ukraine thừa nhận các xe tăng Abrams hiện chủ yếu được sử dụng như một hệ thống pháo binh tầm xa, tránh đối đầu trực diện với các khí tài Nga.