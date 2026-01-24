Trong xu hướng phát triển của nha khoa hiện đại, bảo tồn mô răng thật và nâng cao trải nghiệm bệnh nhân đang ngày càng được các phòng khám quan tâm như một tiêu chí quan trọng trong định hướng điều trị. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, theo đó, không chỉ mang ý nghĩa mở rộng khả năng hỗ trợ điều trị mà còn phản ánh triết lý phát triển bền vững của từng cơ sở nha khoa.

Ở phân khúc phòng khám cao cấp, đầu tư công nghệ được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo khác biệt trong trải nghiệm khách hàng. Từ định hướng đó, ngày 9/1/2026, Nha khoa Lava 3M đã đưa hệ thống Laser Fotona LightWalker ATS vào ứng dụng, như một nền tảng công nghệ hỗ trợ đội ngũ bác sĩ trong quá trình điều trị theo hướng ít xâm lấn.

Chia sẻ về quyết định này, ông Nguyễn Thành Hùng - CEO & Founder Nha khoa Lava 3M cho biết: “Trên thị trường hiện nay có rất nhiều công nghệ laser khác nhau. Sau quá trình tìm hiểu và đánh giá, tôi nhận thấy Fotona LightWalker là hệ thống laser thế hệ mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến. Việc đưa LightWalker ATS vào sử dụng tại Lava 3M nhằm hỗ trợ quá trình điều trị theo hướng nhẹ nhàng hơn cho khách hàng, giúp giảm cảm giác đau và hạn chế chảy máu, đặc biệt trong các thủ thuật tháo phục hình sứ”.

Lễ chuyển giao công nghệ Laser LightWalker ATS giữa Fotona và Nha khoa Lava 3M

Theo đại diện phòng khám, Laser Fotona LightWalker ATS là hệ thống laser nha khoa cao cấp đến từ châu Âu, hiện đang được ứng dụng tại nhiều quốc gia. Thiết bị tích hợp hai bước sóng Er:YAG và Nd:YAG, cho phép hỗ trợ điều trị trên cả mô cứng và mô mềm trong nhiều lĩnh vực nha khoa khác nhau.

Việc lựa chọn LightWalker, theo ông Hùng, xuất phát từ mong muốn trang bị cho đội ngũ bác sĩ một công cụ công nghệ hiện đại, giúp kiểm soát tốt hơn mức độ can thiệp và nâng cao tính an toàn trong quá trình điều trị. Đây cũng là nền tảng phù hợp với định hướng bảo tồn mô răng thật mà phòng khám đang theo đuổi.

Bác sĩ tại Nha khoa Lava 3M thực hiện điều trị với hệ thống Laser LightWalker, tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn trong thực hành nha khoa

Một trong những ứng dụng được quan tâm khi đưa Laser LightWalker vào sử dụng tại Lava 3M là hỗ trợ các thủ thuật liên quan đến tháo phục hình sứ. Theo đại diện phòng khám, việc ứng dụng laser giúp giảm sự phụ thuộc vào các thao tác khoan cắt cơ học, từ đó góp phần hạn chế cảm giác khó chịu cho khách hàng trong quá trình điều trị.

Cách tiếp cận này được xem là phù hợp với xu hướng điều trị hiện đại, trong đó yếu tố bảo tồn và trải nghiệm của khách hàng ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Cũng theo ông Hùng, việc đầu tư công nghệ laser không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ điều trị mà còn hướng đến mục tiêu cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng khi đến phòng khám.

“Chúng tôi mong muốn khách hàng cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn khi tiếp cận các dịch vụ nha khoa, đặc biệt là những thủ thuật vốn dễ gây tâm lý lo ngại”, ông Hùng chia sẻ.

Việc đưa hệ thống Fotona LightWalker ATS vào ứng dụng tại Nha khoa Lava 3M đáp ứng xu hướng chung của các phòng khám nha khoa cao cấp tại Việt Nam: lấy bảo tồn làm định hướng, lấy công nghệ làm nền tảng và lấy trải nghiệm khách hàng làm thước đo chất lượng.

Laser LightWalker ATS - nền tảng công nghệ cao cho nha khoa bảo tồn

Trong quá trình triển khai công nghệ, Việt Can, đơn vị phân phối laser nha khoa Fotona tại Việt Nam, đã đồng hành cùng phòng khám trong đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm đảm bảo thiết bị được ứng dụng hiệu quả trong thực hành hằng ngày.

